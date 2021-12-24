日統不停駛了！董事長林義風：「朝好的方向」前進

日統客運董事長林義風證實4條國道客運路線明年繼續行駛。（資料照）

2021/12/24 17:09

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〔記者林國賢／雲林報導〕日統客運明年停駛國道4條路線出現轉機，董事長林義風今天表示，目前公司營運正常，也朝4條國道路線繼續行駛方向運作，但若優待票差額、車輛汰換卡關等問題無法解決，即使公司有心恐怕也難以繼續經營下去。

擁有斗六—台北、北港─台北、四湖─台北、中正大學─台北4條國道路線日統公司上月發文給公路總局，表示4條國道客運路線明年2月4日營運期程到期後不再續營，2條公路客運路線預計2024年到期後也不續營。

公路總局局長許鉦章今天表示，上週日統客運董事長林義風已明確表示不會停駛；

林義風今天證實已和公路總局協調並答應不會停駛。他強調，公共運輸是公共財，有其要負起的社會責任，但是客運必須建立最安全的旅運制度，也需要照顧員工與駕駛，如果長期無法獲利，提供員工更優質照顧，無法持續投資建立更安全的制度，即使有心經營也會被環境淘汰。

林義風指出，他經營客運業已25年，一直以來都是用最好的車，建立最安全旅運模式，但規劃一個購車案要買世界最好、最環保的車輛，卻卡在交通部的法規，面臨投資障礙。

另外，國道客運優惠票差額等問題已經存在好多年，卻一直沒有解套，同樣是經營客運，有些縣市客運公司可獲補助，有些客運公司卻無法補助，實在沒有道理，也不公平。

林義風說，大眾安全不能打折，他經營客運也不是一定要賺錢，但必須建立一套安全制度，包括車輛汰換、年輕駕駛招聘等都要完整，才能保障旅客安全，希望公路總局協助解決。

日統客運4條國道路線明年可望持續營運。（記者林國賢攝）

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