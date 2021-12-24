布袋戲英文怎麼說？ 褒忠4國小獲贈本土雙語教材「走讀雲林」

褒忠4所國小獲贈最本土的雙語教材「走讀雲林」，以後介紹家鄉特產，不慢英文詞窮。（記者詹士弘攝）

2021/12/24 15:05

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林是布袋戲的原鄉，如何向外國人介紹雲林的特色布袋戲（PUPPET），小朋友說得出外國的水果APPL1E，但雲林的特產文蛤或柳丁，英文卻不會說，這個問題有解了。

雲林褒忠偏鄉4所小學在耶誕節前夕收到很特別的禮物，是用英文寫成的「走讀雲林」（English Study Tour in Yunlin）雙語本土教材，內容都是雲林在地的文化、民俗、農產，是本最接近雲林地氣的英文書，未來將作為配合推動社區小學英語學習的教材，遇到外國人要介紹家鄉的特色時，不會英文詞窮。

潮厝國小校長廖宏彬表示，推動小學英語教育的過程，如何將英文教學融入國際教育，接軌多元文化的理解，同時又能建立學童對台灣在地意識，進而能夠將台灣在地的風土民情推銷到國際社會，是重要的一環，但目前國內類似的英文教材很少，吳爾夫所編寫的「走讀雲林」算是雲林的第一本。

「雙語國家系列叢書─走讀雲林」主編吳爾夫表示，為了學英語而學英語，這是全球化浪潮下的被動選擇，如果能立足台灣本土，以在地文化產業為主體的英語學習，更能突顯台灣的存在感及獨特性，讓台灣在國際社會上更容易被發現且更具競爭力，所以他3年前著手編寫「走讀雲林」，以家鄉的人、文、地、產、景的生長環境做為學習英語的素材，學習的效果絕對比起抽象杜撰的西方社會課本題材好上許多。

縣議員林文彬響應全球耶誕節慈善接力活動，選在平安夜即將到來的一刻，贈送220本英文寫成的「走讀雲林」給潮厝、褒忠、龍岩及復興國小的學生，學校也會在下學期排定英文走讀故鄉雲林的行程，讓褒忠的學童在未來可以驕傲的用英文向世界介紹我們自己的家鄉。

「走讀雲林」，是本最接地氣的雙語本土教材。（記者詹士弘攝）

布袋戲英文要怎麼說，書中圖文並茂告訴你。（記者詹士弘攝）

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