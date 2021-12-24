雲林幸福指數吊車尾！ 張麗善辦就職活動挨轟花錢為自己宣傳

民進黨部主委江宗保（中）與議會總召邱世文（左3 ）等議員召開記者會，抨擊「永續方舟、雲林先行」特展是花錢為縣府宣傳。（記者林國賢攝）

2021/12/24 14:07

〔記者林國賢／雲林報導〕民進黨雲林縣黨部、議會黨團今天抨擊縣府「永續方舟、雲林先行」特展，是不顧防疫，花大錢辦縣長就職活動，讓縣民心寒。縣府新聞處長羅楚東強調特展是證明雲林縣能為永續環境盡一分心力，呼籲不要因意識形態，讓雲林困在政治口水。

民進黨雲林縣議會黨團、雲林縣黨部今天於議會召開記者會，黨部主委江宗保、黨團總召邱世文、議員江文登、周秀月、廖萬、蔡孟真、蔡岳儒、黃淑鈴等人輪番抨擊縣府大張齊鼓舉辦就職活動，只是為自己施政無能擦脂抹粉。

江宗保表示，2021年媒體調查全台各縣市幸福指數調查，雲林縣敬陪末座，人民已經苦了3年了，縣府團隊憑什麼可以為自己就職3週年慶祝？

邱世文、黃淑玲等人指出，縣府宣布啟動「聯合國永續發展指標」（SDGs）活動，但張麗善一上任就刪除綠能發電基礎建設19億經費，也計劃啟動林內焚化廠，這些政策都與SDGs的目的相違背，根本就是虛有的口號宣示，成就自己的就職典禮。

蔡孟真指出，縣府這次活動規模與花費，恐怕比6都還要高，縣府一直喊窮，連振興雲林經濟現金回饋方案才拿出2500萬，卻花錢辦這樣活動，實在讓人無法接受。

江文登、蔡岳儒表示，雲林縣幸福指數落在最後1名，顯示縣府一直華而不實大肆宣傳，卻沒有真正達到縣民所需要的施政建設。

縣府新聞處長羅楚東說，永續發展是大眾關心議題，更與每個人息息相關，縣府推出深度展覽介紹雲林，是一件有意義的事。

羅楚東強調，永續發展也是中央力推的政策，雲林縣配合中央政策方向，也自我要求跟上國際標準，如此企圖心與願景被以意識形態潑冷水，令人遺憾，希望能減少政治口水戰，別讓雲林坐困其中。

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