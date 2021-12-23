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    首頁　>　雲林縣

    又傳比特犬擊人！ 雲林郵差與8旬翁衰被咬傷

    比特犬攻擊路人與郵差。（讀者提供）

    比特犬攻擊路人與郵差。（讀者提供）

    2021/12/23 16:24

    〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣褒忠鄉今天發生比特犬攻擊路人，雖飼主躺在地上緊緊抱住比特犬制止，仍有1名80多歲男子左小腿及1名郵差右腳跟咬傷，幸治療後暫無大礙。雲林縣動植物防疫所指出，比特犬是具有攻擊性的寵物，飼主未將綁好讓其跑出門攻擊人，已涉違動保法，將依法處置。

    目擊者指出，上午10點左右，被咬傷的郵差剛停好機車投遞郵件，突然竄出一隻比特犬，先攻擊後方騎腳踏車老人家，飼主則在後方追著比特犬制止，不料，這隻比特犬又回頭攻擊郵差，繞著機車追咬郵差，直到飼主追上躺在地上拚命抱住比特犬，經過數分鐘才結束這場驚魂。

    事後，兩名被咬傷民眾送醫院治療，兩人腳部有1處約2公分撕裂傷，目前暫無大礙，也尚未提告。

    雲林縣動植物防疫所指出，比特犬是具有攻擊性的寵物，飼主必須登記，出入公共場所或公眾得出入的場所時，應該由成年人陪同，並以長度不超過1.5公尺之繩或鍊牽引，且配戴不影響散熱之透氣口罩，否則可處3萬元以上15萬以下罰鍰。

    據初步調查，肇禍比特犬飼主已飼養1年多，平時都有綁住，今天不知為何掙脫，防疫所會依法處置，目前該犬隻仍由飼主妥善管理。

    防疫所指出，比特犬自明年3月1日起為「指定禁止飼養或輸入之動物」，必須在2023年2月28日前完成申報備查，目前雲林縣飼養比特犬完成登記飼主97人，犬隻123隻。

    飼主拚命抱住比特犬，制止再攻擊路人。（記者林國賢攝）

    飼主拚命抱住比特犬，制止再攻擊路人。（記者林國賢攝）

    比特犬先攻擊路人又回頭朝郵差攻擊。（讀者提供）

    比特犬先攻擊路人又回頭朝郵差攻擊。（讀者提供）

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