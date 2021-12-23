就職3週年 張麗善：努力打造幸福城市翻轉雲林

雲林縣長張麗善今天在就職3週年記者會上帶領縣府一級主管宣示未來將依循聯合國永續發展目標SDGs，翻轉雲林、接軌國際。（記者黃淑莉攝）

2021/12/23 15:27

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣長張麗善今天在雲林縣體育館舉行就職3週年成果展暨記者會，張麗善花了40分鐘向鄉親報告3年來縣府團隊的施政成果及未來施政目標，並帶領縣府一級主管宣示未來將依循聯合國永續發展目標SDGs，翻轉雲林、接軌國際。

張麗善就職3週年記者會邀請各級民意代表、鄉鎮首長及各行各業代表與會。

張麗善表示，縣府團隊3年來在有限資源情況下，克服種種困難，不只讓雲林良品有5000個行銷點，雲林農村高齡、缺工，縣府將農業與智慧科技結合；雲林率全國之先推動校園品格教育，這是她最引以為傲，唯有品格教育才是成功重要要素，還有班班有冷氣讓孩子能在舒適的環境下求學。

建設方面也沒有減少，除農水路更新，還有產業道路、鄉道、縣道整修，改善鄉親行的安全及便利；財政方面導向正軌不再虛列、浮編，並在減債情況下，社會福利持續加碼，把每分錢都花在刀口上。

張麗善說，未來她會持續努力提升生活機能、便利，打造雲林成為觀光休閒好去處，建構完整交通路網，創造更多百萬收入的農民，提升家戶所得，創造更多就業機會，留住年輕人，打造幸福城市，讓雲林人感受到驕傲，翻轉大家對雲林的印象。

給自己3年施政成果打幾分？張麗善指出，讓鄉親打分數比較重要，她自己全力以赴， 每天當72小時在用，百分百體力付出，不敢說自己滿分，但會繼續努力朝向100分來進步。

雲林縣長張麗善今天舉行就職3週年記者會，向鄉親報告3年施政成果，及說明未來施政重點。（記者黃淑莉攝）

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