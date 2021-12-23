就職3週年 張麗善：努力打造幸福城市翻轉雲林
2021/12/23 15:27
〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣長張麗善今天在雲林縣體育館舉行就職3週年成果展暨記者會，張麗善花了40分鐘向鄉親報告3年來縣府團隊的施政成果及未來施政目標，並帶領縣府一級主管宣示未來將依循聯合國永續發展目標SDGs，翻轉雲林、接軌國際。
張麗善就職3週年記者會邀請各級民意代表、鄉鎮首長及各行各業代表與會。
張麗善表示，縣府團隊3年來在有限資源情況下，克服種種困難，不只讓雲林良品有5000個行銷點，雲林農村高齡、缺工，縣府將農業與智慧科技結合；雲林率全國之先推動校園品格教育，這是她最引以為傲，唯有品格教育才是成功重要要素，還有班班有冷氣讓孩子能在舒適的環境下求學。
建設方面也沒有減少，除農水路更新，還有產業道路、鄉道、縣道整修，改善鄉親行的安全及便利；財政方面導向正軌不再虛列、浮編，並在減債情況下，社會福利持續加碼，把每分錢都花在刀口上。
張麗善說，未來她會持續努力提升生活機能、便利，打造雲林成為觀光休閒好去處，建構完整交通路網，創造更多百萬收入的農民，提升家戶所得，創造更多就業機會，留住年輕人，打造幸福城市，讓雲林人感受到驕傲，翻轉大家對雲林的印象。
給自己3年施政成果打幾分？張麗善指出，讓鄉親打分數比較重要，她自己全力以赴， 每天當72小時在用，百分百體力付出，不敢說自己滿分，但會繼續努力朝向100分來進步。