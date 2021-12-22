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    首頁　>　雲林縣

    質疑無視養雞場違規 鄉民告雲林農業處長等3人圖利

    水林鄉尖山腳居民抗議縣府農業處不作為，讓雞場影響生活環境。（記者林國賢攝）

    水林鄉尖山腳居民抗議縣府農業處不作為，讓雞場影響生活環境。（記者林國賢攝）

    2021/12/22 12:01

    〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣水林鄉尖山腳社區居民不滿養雞場影響生活、環境權，縣府農業處無視居民檢舉污水偷排、違建等不法事實，毫無作為，今天上午到雲林地檢署按鈴申告農業處長吳芳銘等3人違背職務、圖利財團。

    縣府農業處副處長蔡耿宇表示，該養雞場申設，縣府均依法審查核發，居民對於申設疑慮已向農委會提出訴願並被駁回，目前仍在最高行政法院爭訟中，農業處尊重居民權益，尊重司法裁判結果，將依後續判決結果依法辦理。另針對居民檢舉廢污水、違建部分已請環保局、農田水利署雲林管理處依權責查處。

    尖山腳社區居民上午穿著「官逼民反」、高舉「圖利財團、違背職務」等標語前往雲林地檢署申告吳芳銘等3人，縣議員廖郁賢到場關心聲援。

    廖郁賢表示，她接獲居民陳情已有1年多，養雞場從申設到現在有許多問題，但縣府對於違規事項大多置之不理，還要居民自行提告，居民只好提告捍衛環境權、生活權。

    尖山腳社區發展協會理事吳英貴說，養雞場對居民、學校與周邊環境造成重大影響，兩座雞場其中一座沒做搭排，另一場沒有自來水水權，這都已不符合申請規範，居民也發現雞場從7月就偷排廢水，向農業處檢舉，但農業處卻未依職權撤銷畜牧登記證，顯然有違背職務圖利業者之嫌，希望透過司法還給居民公道。

    吳英貴（左2）按鈴申告農業處長吳芳銘等3人違背職務，圖利財團。（記者林國賢攝）

    吳英貴（左2）按鈴申告農業處長吳芳銘等3人違背職務，圖利財團。（記者林國賢攝）

    居民指控管理非法使用。（記者林國賢攝）

    居民指控管理非法使用。（記者林國賢攝）

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