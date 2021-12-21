10年革命有成 雲林烏魚子不再「鹹斗斗」

雲林區漁會今天舉辦烏魚子評鑑，評審仔細就外觀、風味及口感評比。（記者黃淑莉攝）

2021/12/21 13:40

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林區漁會今天舉辦烏魚子評鑑，多位評審指出，顛覆許多人對烏魚子「鹹斗斗」（台語）、魚腥味，雲林加工業者技術成熟，現在烏魚子不僅低鹽、低鈉，且品質穩定。

雲林區漁會總幹事林傳育表示，早年生產烏魚子全看天，擔心遇陰雨天，漁民、業者靠放鹽巴土法煉鋼，以免發生腐壞，所以烏魚子很鹹，這幾年國人重視養生，他上任後發起「革命」，輔導業者及產銷班提升加工技術，例如增加冷風乾燥等，不用擔心天氣，而且品質穩定。

林傳育指出，烏魚子評鑑結果與自家產品身價、銷售息息相關，參賽比賽的烏魚子都是經過精挑細選，評分標準為外觀、風味、質地及口感。

評審林文德指出，這幾年雲林烏魚子品質都很穩定，消費者選購時看外觀魚澤均勻、紮實，料理時把外面薄膜去掉後，可用58度高梁酒點火後燒烤，或用200度油鍋兩面各炸10至12秒即可起鍋，冷却2分鐘後再切薄片，吃起來外酥、內軟且沒有腥味，另烏魚子一定要放冷凍保存。

雲林區漁會總幹事林傳育指出，每年冬至前後10天是烏魚盛產季，近幾年受氣候、海洋漁業資源匱乏等因素影響，沿海野生烏魚捕獲量減少，今年養殖也因氣候關係減產約3成，每台斤較去年漲約1、200元。

烏魚子口感評鑑前，工作人員要先以高梁酒燒烤一分鐘。（記者黃淑莉攝）

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