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    首頁　>　雲林縣

    物價飆高雲林第四台盼漲價 結果明年基本費率「凍漲」

    雲林第四台明年基本費率「凍漲」，維持每月540元上限。（記者詹士弘攝）

    雲林第四台明年基本費率「凍漲」，維持每月540元上限。（記者詹士弘攝）

    2021/12/21 13:24

    〔記者詹士弘／雲林報導〕物價飆高，明年基本工資調查，雲林縣第四台業者盼調高有線電視基本頻道收視費用至565元，雲林縣政府有線廣播電視系統費率審查委員會經調論後，認為第四台業者獲利穩定，不同意漲價，基本費率維持每月每戶540元，而相關優惠方案、機上盒裝機、移機及復機等費用，皆維持110年價格與服務。

    雲林縣府表示，針對有線電視調查結果指出，業者無論是在頻道內容、訊號品質及整體滿意度皆優於去年表現，整體滿意度達91.4%．客戶陳情案件也逐年減少，陳情案件即時性處理，普遍獲得縣民正向評價；另一方面，業者也確實遵循決議，規劃具體的年繳、半年繳及季繳的降價或贈送頻道方案，供消費者選擇，秉持完善服務品質的理念。

    但業者針對明年基本費率訂定時，也提出物價上漲，加上基本工資也調漲，在營運成本上升下，希望調高費用至565元，但委員認為業者獲利穩定，利潤也在合理的範圍，並不同意漲價。

    縣府新聞處長羅楚東表示：衡酌業者的營運情形，並考量近期物價持續上漲，已造成民眾的生活壓力，審議委員會決議，111年度雲林縣有線電視基本頻道收視費用，以每月每戶540元為上限，裝機、移機及復機費用，則比照110年收費標準，以完善周邊服務。

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