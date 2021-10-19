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    首頁　>　雲林縣

    素還真坐重機快閃 可惜上不了路

    真人COSPLAY素還真和黑白郎君騎上重機，帥氣十足。（記者詹士弘攝）

    真人COSPLAY素還真和黑白郎君騎上重機，帥氣十足。（記者詹士弘攝）

    2021/10/19 15:58

    〔記者詹士弘／雲林報導〕交通部10月推動「交通安全月」，雲林監理站、虎尾警分局及縣警局交通隊今天下午發起布袋戲偶騎重機快閃活動，宣導「路口安全」，呼籲各界響應「路口慢看停，行人停看聽」，真人COSPLAY素還真和黑白郎君騎上重機，帥氣十足，只可惜不能戴安全帽，無法上路，遊街時仍需靠雙腳步行。

    據統計，去年全國交通事故死亡人數為3117人，平均每天有8人因交通事故死亡，且事故發生地點有近6成在路口，因此交通部訂10月推動「交通安全月」以「路口安全」為主題，串聯全國各縣市一同響應「路口慢看停，行人停看聽」。

    雲林監理站和虎尾分局今天下午在虎尾雲林布袋戲館連手快閃，真人扮素還真和黑白郎君也一同到場熱情參與，監理站人員也熱舞宣導「路口慢看停，行人停看聽」，之後在交通隊重機領隊下，與COSPLAYER一起踩街遊行。

    雲林監理站將一連3天分別於虎尾雲林布袋戲館、北港朝天宮、鵝童樂園、環球科大、土庫欣欣幼兒園及古坑永慶駕訓班等多處舉辦「快閃」，並請布袋戲角色素還真和黑白郎君一起宣導，利用駕駛人停等紅燈的時間，或站在路旁，或走到斑馬線上，高舉標語提醒用路人小心駕駛，共同維護行車安全。

    素還真和黑白郎君不能戴安全帽，踩街只能步行。（記者詹士弘攝）

    素還真和黑白郎君不能戴安全帽，踩街只能步行。（記者詹士弘攝）

    雲林監理站人員熱舞宣導「路口慢看停，行人停看聽」。（記者詹士弘攝）

    雲林監理站人員熱舞宣導「路口慢看停，行人停看聽」。（記者詹士弘攝）

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