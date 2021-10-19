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    首頁　>　雲林縣

    1200萬打造2.6公頃生態埤塘 未來雲林新秘境

    1200萬打造水林2.6公頃生態埤塘為雲林未來新秘境。（記者詹士弘攝）

    1200萬打造水林2.6公頃生態埤塘為雲林未來新秘境。（記者詹士弘攝）

    2021/10/19 13:51

    〔記者詹士弘／雲林報導〕私家秘境將成為公共生態埤塘，雲林縣水林鄉山腳村尖山腳社區將社區內2.6公頃的埤塘提供出來，由水保局斥資1200萬元綠美化、建步道，將打造成雲林縣的生態埤塘，成為兼具治洪與觀光休憩的新空間。

    水林鄉長許山埜表示，水林鄉最大的埤塘就在尖山腳，總面積逾3公頃，不論是水塘或四周林木都非常自然，這些埤塘大雨來可以滯洪，缺水時可以灌溉農田，池中生態豐富，在立委蘇治芬爭取經費整修，地方有共識願意下，將埤塘提供出來造成公共造景，未來完工後會成為水林鄉極為亮眼的秘境。

    社區理事長吳英貴也表示，工程的開始就是社區責任的開始，社區居民都很團結，每個角落都有人認養整理。

    水保局南投分局副局長郭瑞民表示，此次工程是將已經破碎的風景帶重新串聯，把步道、植生作整體規劃及整理，為了符合社區希望四季色彩繽，在步道四週將種植落雨松、黃花風林木及美人樹等植裁，營造成綠色基地，未來還希望把食農教育引進社區，作永續經營。

    立委蘇治芬則希望投入這1200萬元改造農村，挖掘出農村之美，將這3甲多的埤塘打造成新的景點。

    村民也表示，地方整理後風景會更好，地方才會進步。

    尖山腳埤塘有兩個主湖、一個次湖，面積2.6公頃，另還有兩個小湖未納入工程範圍，預計240個日曆天可以完工。

    1200萬打造水林2.6公頃生態埤塘為雲林未來新秘境。（記者詹士弘攝）

    1200萬打造水林2.6公頃生態埤塘為雲林未來新秘境。（記者詹士弘攝）

    水林鄉山腳村尖山腳社區民眾相當團結，將社區私有景點提供給民眾享用。（記者詹士弘攝）

    水林鄉山腳村尖山腳社區民眾相當團結，將社區私有景點提供給民眾享用。（記者詹士弘攝）

    水林鄉山腳村尖山腳社區即將整治，社區居民一起同慶。（記者詹士弘攝）

    水林鄉山腳村尖山腳社區即將整治，社區居民一起同慶。（記者詹士弘攝）

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