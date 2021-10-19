雲縣在國民黨民眾服務站放現金回饋挨轟「黨政不分」 縣府急換地點

雲縣政府已將土庫鎮兌領回饋地點更換至土庫鎮舊公所辦公室。（記者林國賢攝）

2021/10/19 12:10

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣府5倍券現金回饋昨天開始兌領，土庫鎮兌領地點安排在國民黨土庫鎮民眾服務站，民進黨議會黨團今天砲轟縣府黨政不分，拿全民稅金助攻國民黨；縣府強調只是單純借用場地方便民眾兌換回饋金，已將地點換至土庫鎮舊公所。

民進黨議會黨團總召邱世文表示，縣府將資源與國民黨部結合，已失行政中立，若分流民眾及加快領取速度，土庫鎮有還有很多場域可選擇，設在國民黨部的民眾服務站，相當不妥。

民進黨雲林縣黨部主委江宗保表示，縣府這種做法根本就是縣庫通黨庫，用縣府的資源為國民黨宣傳，他呼籲縣長張麗善，應該要將縣府回饋縣民的美意做正確的宣導，而不是用縣府的資源推廣國民黨。

縣府新聞處長羅楚東表示，5倍券現金回饋原則以各鄉鎮市戶政為兌領地點，但受限於各戶政辦公室場地，授權給第一線執行單位因地制宜，以「便民」為考量，用「縣庫通黨庫」攻擊縣府是扭曲振興經濟美意，也對第一線執行公務人員不公平。

羅楚東說，土庫戶政事務所場地狹窄且停車也不足，執行單位因此選擇空間比較完善的土庫民眾服務站，縣長張麗善事前並不知情，昨天獲接反應後，已指示調整地點，今天於土庫舊鄉公所辦公室兌領回饋金。

民進黨議會黨團抨擊縣府選擇地點不當，質疑用稅金助攻國民黨。（記者林國賢攝）

縣府昨於土庫鎮民眾服務站兌領現金回饋，今天已更換地點。（讀者提供）

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