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    首頁　>　雲林縣

    減輕家長育兒負擔 雲林縣明年將新增23所國小附設幼兒園

    雲林縣長張麗善發禮物給馬光國小幼兒園的小朋友。（記者詹士弘攝）

    雲林縣長張麗善發禮物給馬光國小幼兒園的小朋友。（記者詹士弘攝）

    2021/10/19 10:33

    〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣面臨高齡化及少子化危機，年輕父母生育後最擔心的就是幼兒教保服務的便利和品質，雲林縣府為協助爸媽養育幼兒，近年來積極推動公共化教保服務，教育處長邱孝文表示，明年將增加23所國小附設幼兒園，目前私立幼兒園準公共化已有55所，佔全縣8成以上，比率全國第一。

    雲林縣長張麗善表示，今年除配合前瞻基礎建設新建了虎尾國小非營利幼兒園外，更新設了馬光、中山及北辰國小等3校附設幼兒園，並推動鎮東國小等7校附設幼兒園增設2-3歲幼幼班，今年總計增加了20班。

    張麗善母校馬光國小也獲得約600萬元補助，更新老舊教室，新設幼幼廁所，及2-3歲幼幼班1班、3-5歲中大混齡班2班，今天舉行幼兒園揭牌儀式，目前已有20名幼兒就讀，最多可收76名學生。

    在國教署及縣府經費補助下，學校積極進行廁所整建、外部環境改善、內部設施整修及設備採購，配合校方及建築師的巧思設計，使整個環境煥然一新；海洋風的幼兒專用廁所加上草原風的教室設計，全新的教學設備，優秀的教學團隊，寬敞美麗的校園，為就讀馬光附幼的孩子創造一個安全舒適友善的空間。

    專為小朋友打造的迷你馬桶及廁所。（記者詹士弘攝）

    專為小朋友打造的迷你馬桶及廁所。（記者詹士弘攝）

    馬光幼兒園的小朋友賣力表演。（記者詹士弘攝）

    馬光幼兒園的小朋友賣力表演。（記者詹士弘攝）

    馬光國小附設幼兒園辦理揭牌。（記者詹士弘攝）

    馬光國小附設幼兒園辦理揭牌。（記者詹士弘攝）

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