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    首頁　>　雲林縣

    每天串蚵殼收入不到400元 雲林家扶盼更多資源助偏鄉弱勢家庭脫貧

    雲林縣長張麗善（左2）體驗串蚵殼辛勞，呼籲大家多關懷協助偏鄉弱勢家庭脫貧。（記者林國賢攝）

    雲林縣長張麗善（左2）體驗串蚵殼辛勞，呼籲大家多關懷協助偏鄉弱勢家庭脫貧。（記者林國賢攝）

    2021/10/18 13:18

    〔記者林國賢／雲林報導〕雲林家扶中心今天於縣府親民廣場舉行串蚵體驗，呼籲民眾關懷偏鄉弱勢家庭；家扶指出，雲林受扶助家庭月收入低於2.5萬將近7成，希望有更多企業、團體提供援助、就業機會助他們脫貧。

    家扶扶幼主委陳燦勳表示，王媽媽是單親媽媽有3個子女與婆婆需要照顧，沒辦法出門工作，只能依賴「串蚵殼」貼補家用，串蚵殼從打洞到在200公分長上綁上10至15片蚵殼，才能獲得4元工資，每天從早串到晚約只能獲得400元左右工資，辛苦又無奈。

    陳燦勳說，根據家扶調查資料目前雲林縣1100多個受扶助家庭中月收入2萬至2.5萬有269戶、1.5萬至2萬有224戶、1萬元以下有256戶，月收入低於基本工資將近7成。，

    收入偏低的原因則有家長教育程度、健康問題、居住地點、子女年齡層等，17日是「國際消除貧窮日」希望大家一起關注偏遠鄉鎮的弱勢家庭感同身受，陪伴與關懷一同投入弱勢家庭成長。

    雲林縣長張麗善、社會處長林文志體驗綁蚵殼，張麗善除感謝雲林家扶52年來協助了近4000戶的弱勢家庭經濟自立，並持續不斷關懷弱勢家庭，呼籲大家要持續關心社會的弱勢，協助他們提升家庭生活環境並提升家庭的經濟力，消除一切形式的貧窮。

    串蚵殼相當辛苦，每天收入卻可能只有400多元。（記者林國賢攝）

    串蚵殼相當辛苦，每天收入卻可能只有400多元。（記者林國賢攝）

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