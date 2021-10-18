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    疫情緩解 麥寮鄉農會領頭補辦農民節活動

    疫情緩解，麥寮農會領頭補辦農民節活動。（記者詹士弘攝）

    疫情緩解，麥寮農會領頭補辦農民節活動。（記者詹士弘攝）

    2021/10/18 11:57

    〔記者詹士弘／雲林報導〕疫情緩解，民間活動逐漸恢復正常，麥寮鄉農會領先雲林各農會，率先補辦農民節活動，成果展活動以「多元、豐富、關懷」為主軸，並表揚即將代表雲林參加全國比賽的明禮國小四健作業組「麥向明禮～麥歡樂」師生。

    麥寮鄉農會總幹事許浚杰表示，在疫情壟罩下，農會仍極盡所能辦理各種嘉惠農民的業務，配合防疫政策下以創新求變的方式推廣農業。今年成果展活動以「多元、豐富、關懷」為主軸，規劃農特產品烹飪示範、手作DIY課程、照顧據點養生互動課程、在地青農產品展售。

    他特別感謝明禮國小學生配合四健會推廣，以「麥向明禮～麥歡樂」作業組展嶄露頭角，拿下雲林縣第一名，並將代表雲林縣參加全國賽。麥農照顧據點長輩組成的「麥農黑貓隊」參加麥力跑啦啦隊競賽榮獲最高獎金。

    麥寮農會也表示，農會積極推廣小麥種植，第一年農民配合度高，沒想到麥寮地區冬季鳥害嚴重，加上收成前降大雨，導致農民幾乎沒有收成，今年農民契作的意願不高，但會仍與「月光下友善農場」合作約10公頃小麥，另有一獨立農民種植10餘甲，面積未增加。

    「月光下」表示，鳥害是個大問題，可能因麥寮冬季野鳥除了小麥外，沒有其它的作物可吃，加上耕作面積不夠大，所以損失變得更嚴重，隔壁縣彰化種了200多甲，就未聽到鳥害特別嚴重，未來對鳥害問題還需持續關注。

    疫情緩解，麥寮農會領頭補辦農民節活動。（記者詹士弘攝）

    疫情緩解，麥寮農會領頭補辦農民節活動。（記者詹士弘攝）

    明禮國小「麥向明禮～麥歡樂」拿下雲林縣第一名，並將代表雲林縣參加全國賽。（記者詹士弘攝）

    明禮國小「麥向明禮～麥歡樂」拿下雲林縣第一名，並將代表雲林縣參加全國賽。（記者詹士弘攝）

    明禮國小「麥向明禮～麥歡樂」拿下雲林縣第一名，並將代表雲林縣參加全國賽。（記者詹士弘攝）

    明禮國小「麥向明禮～麥歡樂」拿下雲林縣第一名，並將代表雲林縣參加全國賽。（記者詹士弘攝）

    麥寮農會推廣米食料理製作。（記者詹士弘攝）

    麥寮農會推廣米食料理製作。（記者詹士弘攝）

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