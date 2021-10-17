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    首頁　>　雲林縣

    檳榔新商機 「檳榔炭」 古坑桂林創意商品

    成熟的檳榔取籽燒製成檳榔炭，持熱性、煙小成果不錯。（圖由林禹安提供）

    成熟的檳榔取籽燒製成檳榔炭，持熱性、煙小成果不錯。（圖由林禹安提供）

    2021/10/17 16:43

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕掉滿地的成熟檳榔本來是農廢料，雲林科技大學淺山農村USR團隊與該校郭昭吟教授的研究團隊合作，成功把檳榔燒製成「檳榔炭」，並無償將技術移轉給古坑桂林在地青年，發展成為地方創意新產業，也為檳榔帶來新價值，更達到淺山零廢料目標。

    雲科大淺山農村USR團隊這幾年致力協助古坑桂林等淺山農業創新，繼輔導社區婦女成立社區女茶隊，考取製茶士證照，手工揉製紅茶成為社區特產，之後又推出淺山友善茶席，現又進一步燒製「檳榔炭」。

    淺山農村USR團隊計畫主持人劉雯瑜表示，檳榔炭的發想來自，茶席上須用紅泥爐燒炭溫煮茶，大部分是用中國來的橄欖炭，想起山上掉滿地的成熟檳榔，是否也可燒成檳榔炭，她把想法告知郭昭吟教授的研究團隊，沒想到真的實作出來。

    劉雯瑜說，研究團隊實測檳榔炭燃燒後空氣品質監測，煙很小，室內空品沒有變糟，且持熱力很不錯，研究團隊已把技術免費移轉給桂林在地青年，檳榔炭將進一步量產，成為地方新產業。

    劉雯瑜指出，檳榔對國內淺山的居民有很深的情感，許多家庭生計是靠檳榔，生活中許多酸甜苦辣回憶都與檳榔有關，桂林山區至今還是有許多檳榔樹，還是可見上年紀村民冒著危險採收檳榔景象，及滿地成熟掉落的檳榔，期待檳榔炭能開創檳榔新價值。

    檳榔炭持熱力佳、煙少品質很不錯。（圖由林禹安提供）

    檳榔炭持熱力佳、煙少品質很不錯。（圖由林禹安提供）

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