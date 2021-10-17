綠營挑戰雲林縣長寶座 蘇治芬、劉建國誰能出線成話題

立委蘇治芬是否重新回鍋參選雲林縣長受到地方高度關注。（本報資料照片）

2021/10/17 12:06

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕明年地方縣市首長選舉即將展開，民進黨在雲林縣將由立委蘇治芬或劉建國出馬挑戰尋求連任的國民黨籍雲林縣長張麗善？隨著選舉時間不斷接近，已成為雲林縣最受關注的政治話題。

2005年民進黨在蘇治芬的帶領下展開執政，蘇治芬9年的任期加上前縣長李進勇4年任期，總共達13年之久，2018年才由張麗善為國民黨奪回執政權，民進黨盡全力想在雲林縣再次翻盤取得執政權，人選只有蘇治芬和劉建國，兩人在地方政壇實力都相當雄厚，但截至目前兩人都未表態，但支持者卻早已急得跳腳，都認為所支持的對象才是代表民進黨參選縣長的最佳人選。

蘇治芬從1996 擔任國大代表，2001年擔任立法委員，2005到2014擔任了9年的雲林縣長，2016年回鍋轉戰立委，2020順利連任，蘇治芬是民進黨雲林政壇最強的領航者，幾乎沒有異議，支持者甚至用「呼風喚雨」四個字來形容蘇治芬在雲林政壇的影響力。

一名綠營人士點出，2014年從基隆返回故鄉參選雲林縣長的李進勇，在蘇治芬全力操盤下風光當選，執政成績頗獲好評的李進勇，因為無法在施政上完全配合蘇治芬，2019年大好的連任局勢，在蘇治芬公開反對的情形下丟掉了執政權。

蘇治芬的支持者認為，蘇治芬才是民進黨在雲林縣的最強棒，理應由蘇治芬出馬為雲林縣奪回綠營的執政權。

劉建國是民進黨在雲林縣一步一腳印、深耕基層最獲得肯定的政治人物之一，1998年首度參政從斗六市民代表做起，2002年及2006年兩度當選雲林縣議員，2009年轉戰立法委員成功，2012、2016、2020年都順利連任，不僅在雲林山線地區擁有穩固的基礎，更以地方服務精神和立法院表現優異獲得肯定。

綠營人士點出，劉建國是民進黨在雲林縣基層最紮實的政治人物，只要能獲得蘇治芬的支持，絕對有實力和張麗善一戰，而蘇治芬早在2016年回鍋轉戰立委時就曾公開表達是自己政壇最後一戰，且2000年立委選舉時也宣布交棒，並讓黨內有意接棒的前麥寮鄉長許忠富、縣議員林文彬及前議員蔡秋敏進行黨內初選，但最終的結局還是沒有交棒。

劉建國的支持者表示，蘇治芬家族從蘇東啟、蘇洪月嬌、蘇治洋到蘇治芬，從政早已超過半個世紀，蘇治芬更是從國大代表當起，立委選完選縣長，縣長當完又選立委，交棒從2016年說到現在，雲林縣的民進黨該是世代交替的時候了，力挺劉建國參選下屆雲林縣長。

不過，劉建國在立法院表決萊豬進口議案時跑票，今年2月底遭民進黨中評會停權1年，恐影響提名資格，必須由中央以徵召或其他方式才能解套。

立委劉建國被綠營認為是世代交替參選雲林縣長的最佳人選。（本報資料照片）

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