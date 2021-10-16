機關採購植栽公務員帶回會觸法 雲檢：有疑慮就問政風室

機關採購的植栽如果公務員如私自帶回種植，恐觸犯貪污治罪條例。（記者詹士弘攝）

2021/10/16 13:59

〔記者詹士弘／雲林報導〕機關採購的植栽樹木如果公務員佔為己有，帶回種植，恐會觸犯貪污治罪條例，但如果將長官所贈送盆栽帶回家中，不會有觸法的疑慮，雲林地檢署主任檢察官吳文城表示，擔任公務員，只要自己懷疑可能會犯法的事情就應避免去做，如果有疑慮，就向政風室諮詢，凡事考慮再三、小心行事準沒錯。

雲林縣政府舉辦110年「植栽養護、工程保固及工程職業安全衛生管理業務」防貪指引座談會，邀請縣府各局、處及縣內鄉、鎮、市公所承辦人進行各鄉、鎮、市公所聯合座談會。

吳文城主講「工程採購違失案例」，與大家一起探討植栽養護、保固及工程職業安全衛生管理案件。他指出，公務員如果將機構購買的樹木帶回私有花園種植，就可能會觸犯貪污治罪條例，侵占公有財物罪，恐面臨嚴重的刑責和刑事懲罰。

另農委會助理研究員蔡景株也主講「植栽設計注意事項、工程常見缺失及改善」，分享了工程採購植栽養護實務經驗，他表示，樹木生長過程中最常見的問題，包括樹木遭病蟲危害、生育地質不佳、樹穴面積太小及人為養護不當等。雲林植栽病蟲害則以褐根病、靈芝根腐病及白蟻最常見，虎尾高鐵苦苓樹、古坑荷苞山桐花樹等都深受其害，如果對於植栽的病蟲害防治問題再不重視，很可能就難以欣賞到樹花綻放美麗的風景了。他說，植栽存活最重要3個關鍵就是「選對樹種、種對地方、好好管理」。

蔡景株表示，雲林縣台78線快速道路上樹種類繁多，每逢花季沿途風景令過往人車賞心悅目，但是每每遇到強風、病蟲害就會造成路樹倒塌、樹體傾斜，也經常影響交通安全，這種情況與植栽選種、栽植方法、病蟲害都有直接關聯，公部門對於採購植栽，常會選擇外觀優美、花期較長的樹種，忽略了安全才是優先的考量，又植栽佔工程總經費比例偏低，不易被重視，造成事故或弊端的機會就會偏高。

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