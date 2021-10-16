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    首頁　>　雲林縣

    大飽眼福！西螺福興宮首辦健美賽 猛男辣妹大秀肌肉線條

    這次雲林縣體育會健美委員會在雲林推動健美健身賽事，特別結合有近3百年歷史廟宇福興宮辦理，也是健美賽事首創之舉。（記者詹士弘攝）

    這次雲林縣體育會健美委員會在雲林推動健美健身賽事，特別結合有近3百年歷史廟宇福興宮辦理，也是健美賽事首創之舉。（記者詹士弘攝）

    2021/10/16 13:15

    〔記者詹士弘／雲林報導〕第一屆「西螺媽祖盃全國健美錦標賽」今天在雲林西螺福興宮舉行，近兩百名選手報名參賽，其中十分之一是女性選手，健男美女大秀肌肉線條，觀眾大飽眼福；福興宮董事長楊文鐘則表示，未來希望能常態性辦理比賽，年年辦、越辦越盛大。

    由雲林縣體育會健美委員會與西螺福興宮共同舉辦的西螺媽祖盃健美賽，在中華民國健美健身協會、成吉思汗健身俱樂部協助下，提供國際級ProTan上色服務及25萬元高額獎金，讓191名選手參與角逐男子健美、男子形體、女子形體、女子比基尼共4個項目，希望藉此在雲林推展健美運動。

    這次雲林縣體育會健美委員會在雲林推動健美健身賽事，特別結合有近3百年歷史廟宇福興宮辦理，也是健美賽事首創之舉，雙方原先希望在文昌國小體育館比賽，但受疫情干擾，最後仍選在廟前廣場辦理，由於是戶外比賽，天氣炎熱，對準備參賽而禁喝水的選手而言，是一大考驗。

    雲林縣長張麗善開幕致詞表示，健身運動能帶給大家健康的身體，縣府將持續推動雲林健美健身運動，擴及全雲林，盼望帶動雲林健美健身體育發展。

    本身也是雲林縣體育會副理事長的立委劉建國強調，健身健美運動越來越多人參與，期許戶籍在雲林的優秀選手儘快加入雲林縣體育會健美健身委員會，在主委陳學林的帶領下，明年在嘉義縣全民運動會力拼出好成績。

    男性健美選手展現肌肉之美。（記者詹士弘攝）

    男性健美選手展現肌肉之美。（記者詹士弘攝）

    由雲林縣體育會健美委員會與西螺福興宮共同舉辦的西螺媽祖盃健美賽。（記者詹士弘攝）

    由雲林縣體育會健美委員會與西螺福興宮共同舉辦的西螺媽祖盃健美賽。（記者詹士弘攝）

    第一屆西螺媽祖盃健美賽，健男美女大秀肌肉線條。（記者詹士弘攝）

    第一屆西螺媽祖盃健美賽，健男美女大秀肌肉線條。（記者詹士弘攝）

    男性健美選手展現肌肉之美。（記者詹士弘攝）

    男性健美選手展現肌肉之美。（記者詹士弘攝）

    第一屆西螺媽祖盃健美賽，健男美女大秀肌肉線條。（記者詹士弘攝）

    第一屆西螺媽祖盃健美賽，健男美女大秀肌肉線條。（記者詹士弘攝）

    雲林縣長張麗善與雲林的健美女選手合影。（記者詹士弘攝）

    雲林縣長張麗善與雲林的健美女選手合影。（記者詹士弘攝）

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