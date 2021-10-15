為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　雲林縣

    劉建國搬救兵 古坑豪雨農業災損救助有望敗部復活

    經過農委會副主委陳駿季（中央）等官員重新會勘後，古坑的芭樂和鳳梨災損有望重新獲認定。（劉建國服務處提供）

    經過農委會副主委陳駿季（中央）等官員重新會勘後，古坑的芭樂和鳳梨災損有望重新獲認定。（劉建國服務處提供）

    2021/10/15 12:56

    〔記者鄭旭凱／雲林報導〕今年8月連續大雨，雲林縣雖被列入現金救助範圍，但多數種植芭樂和鳳梨農民申報的天然災害救助都未獲核准，立委劉建國搬來救兵，農委會副主委陳駿季等官員現場會勘，農委會終於點頭應允重新認定農業災損，農民有望獲得天然災害補助。

    今年8月豪雨重創農產，雲林縣被列入現金救助範圍，但古坑鄉有2700多件申請案，卻只核准通過100多件，比率不到4%，上百農民日前到古坑鄉公所陳情，農民表示「同樣是種鳯梨、芭樂，也同樣因接連旱災水患受災嚴重，為什麼有些縣市獲救助，古坑鄉農民連一毛錢都沒有？」

    劉建國昨天傍晚邀集農委會副主委陳駿季、農糧署副署長姚志旺、臺南區農業改良場場長楊宏瑛、農業處副處長蔡耿宇、古坑鄉公所科長張教瑞、縣議員張庭綺、江文登及近百位農民等人重新現勘農損。劉建國表示，他在接獲農民陳情時後立刻打電話給農委會主委陳吉仲，主委馬上安排陳駿季等人到古坑協助解決農民所遇到的問題。

    劉建國表示，農委會等單位除了聽取芭樂農及鳳梨農的心聲，縣政府及鄉公所也到場簡報，因此將相關的災情進行釐清，陳駿季已同意將由農糧署、農改場、縣府以及公所重新啟動四方會勘，讓受災農民盡早領到災害救助金。

    現場會勘時發現許多落地腐爛的芭樂。（劉建國服務處提供）

    現場會勘時發現許多落地腐爛的芭樂。（劉建國服務處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    天然災害救助核准不到4％ 古坑近百果農陳情
    2021/10/12 13:23

    天然災害救助核准不到4％ 古坑近百果農陳情
    高雄岡山香瓜、西瓜水傷嚴重 農委會公布現金救助
    2021/07/06 11:58

    高雄岡山香瓜、西瓜水傷嚴重 農委會公布現金救助

    新北親民房價 這案宜居也親綠意
    市長人呢？豪雨農損高雄最嚴重 農委會勘災獨缺韓國瑜
    2019/05/21 19:45

    市長人呢？豪雨農損高雄最嚴重 農委會勘災獨缺韓國瑜
    雲林農損逾2500萬 列現金救助地區
    2017/06/05 14:16

    雲林農損逾2500萬 列現金救助地區
    豪雨釀南市農損逾千萬 市府勘災
    2016/09/11 17:35

    豪雨釀南市農損逾千萬 市府勘災
    雲林縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播