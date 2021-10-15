劉建國搬救兵 古坑豪雨農業災損救助有望敗部復活

經過農委會副主委陳駿季（中央）等官員重新會勘後，古坑的芭樂和鳳梨災損有望重新獲認定。（劉建國服務處提供）

2021/10/15 12:56

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕今年8月連續大雨，雲林縣雖被列入現金救助範圍，但多數種植芭樂和鳳梨農民申報的天然災害救助都未獲核准，立委劉建國搬來救兵，農委會副主委陳駿季等官員現場會勘，農委會終於點頭應允重新認定農業災損，農民有望獲得天然災害補助。

今年8月豪雨重創農產，雲林縣被列入現金救助範圍，但古坑鄉有2700多件申請案，卻只核准通過100多件，比率不到4%，上百農民日前到古坑鄉公所陳情，農民表示「同樣是種鳯梨、芭樂，也同樣因接連旱災水患受災嚴重，為什麼有些縣市獲救助，古坑鄉農民連一毛錢都沒有？」

劉建國昨天傍晚邀集農委會副主委陳駿季、農糧署副署長姚志旺、臺南區農業改良場場長楊宏瑛、農業處副處長蔡耿宇、古坑鄉公所科長張教瑞、縣議員張庭綺、江文登及近百位農民等人重新現勘農損。劉建國表示，他在接獲農民陳情時後立刻打電話給農委會主委陳吉仲，主委馬上安排陳駿季等人到古坑協助解決農民所遇到的問題。

劉建國表示，農委會等單位除了聽取芭樂農及鳳梨農的心聲，縣政府及鄉公所也到場簡報，因此將相關的災情進行釐清，陳駿季已同意將由農糧署、農改場、縣府以及公所重新啟動四方會勘，讓受災農民盡早領到災害救助金。

現場會勘時發現許多落地腐爛的芭樂。（劉建國服務處提供）

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