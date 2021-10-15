城中城大火燒出老舊建築安全問題 張麗善率隊稽查「斗六雙子星」

斗六雙子星大樓目前僅剩1、2樓有出租營業。（記者林國賢攝）

2021/10/15 12:43

〔記者林國賢／雲林報導〕高雄市城中城大火釀重大傷亡慘劇，雲林縣長張麗善今天上午率隊稽查斗六市雙子星大樓，指示消防局、建設處加速稽查縣內老舊大樓安全設備，並呼籲民眾儘快裝置住警器，確保生命財產安全。

斗六市雙子星大樓（斗六門大樓）位於斗六火車站商圈，約在1980年前後落成，當時大樓內有餐廳、戲院、KTV、百貨公司等，繁榮一時，但因商圈轉移，現在除了一、二樓由五金百貨業者承租營業，3至8樓均已閒置荒廢，沒水沒電，住戶也僅剩一戶住在9樓，由於樣態與高雄城中城相當類似，縣府今天立即前往稽查。

張麗善率消防局、建設處官員稽查營業中五金百貨消防系統，均符合法規，隨後由樓梯前往已荒廢漆黑樓層查看，指示消防局、建設處必須移除阻擋樓梯、逃生通道部分雜物，另與大樓人員商討預防不明人士進入方案，同時在閒置空間輔導加設住宅用火災警報器，在災害發生時降低損害。

張麗善表示，高雄市城中城大火讓人遺憾不捨，她為罹難者表達哀痛，祈禱受傷民眾早日康復，我們要以此做為借鏡，加強各類建築物消防安全，及民眾消防演練。

張麗善指出，住宅火災警報器能夠在火災發生時提醒民眾在第一時間滅火、逃生，雲林縣住宅安裝率已逾74%，希望民眾都能夠儘速安裝，保護自己與他人生命財產安全。

消防局長林文山表示，消防局今年截至前天，已完成縣內42棟10層樓以上建築物消防安檢，其中有12棟部分消防設備不符規定，已要求限期改善，確保安全，同時持續稽查其他住商混合大樓。

雙子星大樓3至8樓已閒置多年，斷水斷電。（記者林國賢攝）

張麗善率隊稽查雙子星大樓消防設備。（記者林國賢攝）

雙子星大樓還留有戲院售票窗口。（記者林國賢攝）

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