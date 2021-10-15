雲林美生萵苣引進數位化管理 肥料、人力成本少一半

雲林美生萵苣引進全球良好農業規範及數位化管理，未來可實現立足台灣放眼全球市場的目標。（記者詹士弘攝）

2021/10/15 10:49

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣生產的美生菜除供貨國內麥當勞外，並外銷日、韓及東南亞，雖採生產履歷種植，但標準未能與國際接軌，嘉義大學農藝系攜手大庄果菜生產合作社，引進GlobalG.A.P.系統管理及數位化管理，除提升萵苣品質外，施肥量及人力也減半，更有助於拓展國際市場。

透過空拍機觀察作物生長狀況，可提前發現病蟲害等問題。（記者詹士弘攝）

嘉義大學在農藝系教授莊愷瑋及園藝系助理教授王孝雯領軍下，與雲林大庄果菜合作社進行產學試驗計畫，為美生萵苣產業鏈導入全球良好農業規範GlobalG.A.P.，透過合理化施肥，安全用藥技術與農藥殘留質譜快檢，促進減少碳排放永續目標，期待為台灣作物產業數位轉型樹立標竿，建立具體可行的數位轉型模板。

透過空拍機觀察作物生長狀況，可提前發現病蟲害等問題。（記者詹士弘攝）

台灣雖已實施「生產履歷」，但標準未與國際接軌，無法獲得國際認可，目前大庄萵苣供應台灣的麥當勞及日韓等國家，在相關品質及生產認證上過程繁瑣，所以嘉義大學與土耳其AGFOCERT合作，由台灣區經理張盟岡帶隊，將農業生產產業鏈導入全球良好農業規範GlobalG.A.P.，引進國際化標準，透過系統的規範管理，能強化農產品的食品安全並增加其可溯性，環境永續經營，自然資源合理運用並落實企業社會責任。

研究團隊進行農地土壤結構分析。（記者詹士弘攝）

張盟岡指出，團隊也利用空拍機及數位化管理，讓農民可以預測蔬菜可能出現的病變或養分不足問題，提早補充肥料或生物或物理防制，減少農藥或肥料的使用量。

美生菜成長狀況更良好。（記者詹士弘攝）

他舉例指出，台灣夏季高溫，蔬菜長的慢，過去農民以為施肥不足，常以追肥方式希望促進蔬菜生長，但結果適得其反，反而易造成肥傷，產量反而不好，甚至造成土地鹽化。目前團隊投入輔導約兩個月時間，在合理化施肥下，肥料使用量已降低一半，而且作物生長的更好。

團隊每7天做一次採收，進實驗室用儀器測定面積，去預估生產產量。（記者詹士弘攝）

大庄果菜生產合作社主席鍾秋田表示，透過此次國際性的產學合作調整合作社管理系統，預期可簡化田間紀錄的繁瑣過程，減少人力成本支出，合理化使用農業資材實現環境的永續經營並減少生產成本，同時導入GlobalG.A.P.系統管理，結合採收後處理，取得國際市場的門票，未來可實現立足台灣放眼全球市場的目標。

團隊每7天做一次採收，進實驗室用儀器測定面積，去預估生產產量。（記者詹士弘攝）

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