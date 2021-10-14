颱風後道路崩塌3年未修復 雲林縣府說原因

古坑山區雲209線道路土石大面積滑動崩塌，禁止通行。（記者黃淑莉攝）

2021/10/14 16:48

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林古坑山區雲209線道路2018年「山竹」颱風時土石崩塌，今年8月豪大雨又發生土石大面積滑落，災後至今3年，中央補助6900萬元，縣府將辦理工程招標，縣府工務處說，災後3年才辦理復建，原因是地質不穩定，有走山情況，避免重建後又崩塌，中央要求做1年地質監測。

雲209線是雲210通往古坑華南村銜接縣道149線道路之一，平日有許多農民、村民通行，2018年9月山竹颱風挾帶大雨，造成雲209土石崩塌。

工務處長汪令堯說，縣府當年即報災害復健工程之一，因災害現場疑有走山情況，中央要求先執行地質監測1年，確定地質狀況，再辦理災後復建工程。

他指出，整個地質監測案期末報告直到去年12月才結案，決定復建，現已完成設計，上月經公路總局審議完畢，總經費6900萬元，由中央全額補助。

汪令堯說，地質監測發現，當地路段為砂石層與礫石層複層形成滑動面，進而造成坡面滑動，而且地質軟弱破碎，有持續滑動。

汪令堯說，由於8月豪大雨土石大面積滑落，雲209目前已中斷無法通行，近期將辦理復建工程發包，屆時會根據地質監測結果採特殊工法，避免土石再滑落。

古坑山區雲209線道路土石大面積滑動崩塌，禁止通行。（記者黃淑莉攝）

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