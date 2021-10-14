為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　雲林縣

    颱風後道路崩塌3年未修復 雲林縣府說原因

    古坑山區雲209線道路土石大面積滑動崩塌，禁止通行。（記者黃淑莉攝）

    古坑山區雲209線道路土石大面積滑動崩塌，禁止通行。（記者黃淑莉攝）

    2021/10/14 16:48

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林古坑山區雲209線道路2018年「山竹」颱風時土石崩塌，今年8月豪大雨又發生土石大面積滑落，災後至今3年，中央補助6900萬元，縣府將辦理工程招標，縣府工務處說，災後3年才辦理復建，原因是地質不穩定，有走山情況，避免重建後又崩塌，中央要求做1年地質監測。

    雲209線是雲210通往古坑華南村銜接縣道149線道路之一，平日有許多農民、村民通行，2018年9月山竹颱風挾帶大雨，造成雲209土石崩塌。

    工務處長汪令堯說，縣府當年即報災害復健工程之一，因災害現場疑有走山情況，中央要求先執行地質監測1年，確定地質狀況，再辦理災後復建工程。

    他指出，整個地質監測案期末報告直到去年12月才結案，決定復建，現已完成設計，上月經公路總局審議完畢，總經費6900萬元，由中央全額補助。

    汪令堯說，地質監測發現，當地路段為砂石層與礫石層複層形成滑動面，進而造成坡面滑動，而且地質軟弱破碎，有持續滑動。

    汪令堯說，由於8月豪大雨土石大面積滑落，雲209目前已中斷無法通行，近期將辦理復建工程發包，屆時會根據地質監測結果採特殊工法，避免土石再滑落。

    古坑山區雲209線道路土石大面積滑動崩塌，禁止通行。（記者黃淑莉攝）

    古坑山區雲209線道路土石大面積滑動崩塌，禁止通行。（記者黃淑莉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    花蓮3天降雨「達年雨量一半」 縣府呼籲小心崩塌災害
    2021/10/13 20:56

    花蓮3天降雨「達年雨量一半」 縣府呼籲小心崩塌災害
    瑞港公路中斷瑞穗洗腎病人求救 接駁從豐濱送出就醫
    2021/10/13 12:36

    瑞港公路中斷瑞穗洗腎病人求救 接駁從豐濱送出就醫
    桃園砂石廠崩塌活埋小黃運將喪命 檢察官複訊後聲押廠長
    2021/10/13 06:19

    桃園砂石廠崩塌活埋小黃運將喪命 檢察官複訊後聲押廠長
    驚險！施工後車輛卡在山頂「美丁美當」 警出動怪手「拖」困
    2021/09/04 12:34

    驚險！施工後車輛卡在山頂「美丁美當」 警出動怪手「拖」困
    現在別去！武界林道嚴重崩塌 警冒險救受困登山客畫面曝光
    2021/08/31 11:32

    現在別去！武界林道嚴重崩塌 警冒險救受困登山客畫面曝光
    南投力行產業道路大崩塌 至少封兩年
    2021/08/29 05:30

    南投力行產業道路大崩塌 至少封兩年
    雲林縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播