賞鳥天堂在雲嘉南濱海濕地！ 冬候鳥報到帶來商機

黑面琵鷺在台南、嘉義度冬數量最多。（資料照，王素滿提供）

2021/10/13 20:56

〔記者楊金城／台南報導〕時序入秋，黑腹燕鷗、黑面琵鷺等冬候鳥已陸續飛抵雲嘉南地區沿海濕地度冬，宣告賞鳥季節來臨，雲嘉南濱海國家風景區管理處推薦賞鳥活動不僅是適合全家人的休閒活動，也能為雲嘉南帶來生態觀光的商機。

雲嘉南管理處並將在11月27、28日舉辦一年一度的賞鳥盛事「台灣觀鳥馬拉松」。雲嘉南管理處說，2021台灣觀鳥馬拉松只要3人即可組隊，30組已報名額滿，到10月底前報名只能候補。

比賽時，各隊自行規劃觀鳥路線，在24小時內，各憑本事，比比看誰能記錄最多的鳥種，這是全台唯一穿越山海，24小時不間斷，刺激有趣的尋鳥比賽活動，受到鳥友喜愛。

雲嘉南管理處處長徐振能說，賞鳥已經成為流行的休閒活動，而雲嘉南地區有豐富多元的鳥類資源，更是賞鳥天堂，在涼爽的秋冬，適合與家人、朋友一起，用一顆愛護台灣生態及放鬆遊玩的心參與，也可促進親子交流的美好活動。

雲嘉南管理處說，在賞鳥季，遊客要觀賞黑面琵鷺可到台南四草、七股黑琵保護區、頂山、學甲濕地，在嘉義濱海的最佳觀賞點則在南布袋濕地新岑公園，賞鳥點距離200多公尺便能看見黑面琵鷺及各種鳥類。

嘉義鰲鼓濕地是賞鳥聖地之一。（雲嘉南管理處提供）

賞鳥活動是適合全家大小參與的休閒活動。（雲嘉南管理處提供）

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