麥寮海水淡化廠 疫情下進度落後2.4％

經濟部工業局長呂正華今天視察麥寮海水淡化廠工程。（記者詹士弘翻攝）

2021/08/12 16:52

〔記者詹士弘／雲林報導〕今年上半年台灣旱象頻傳，各工業區紛紛傳出搶水大戰，在老天爺不幫忙下，海水淡化廠的設置顯得格外重要，經濟部工業局長呂正華今天視察麥寮海水淡化廠工程，在疫情下整體工程進度落後約2.4%，他期勉台塑趕上進度，讓海水淡化廠如期於明年8月完竣。

台塑石化司斥資54.3億元，在麥寮六輕興建全台最大海水淡化廠，日產10萬噸淡水，預計2022年8月可完工啟用。

海淡廠協理王群禎簡報指出，受武漢肺炎疫情影響，供應商以色列IDE交運設備均延後交貨，影響安裝時程，除了每周與原廠視訊會議，跟催設備交貨日期並縮短現場安裝時程，並請IDE儘量縮短試車時程，必要時會加班趕工試車。其次海淡所屬移工共64人，為統包搭架及營建鋼筋綁紮施工主力，限制移工入廠，也影響施工進度。

台塑化兼麥電副總許嘉賢表示，僅管疫情嚴峻，但植樁工程已全部完成，預處理池系統及設備基礎工程超前1.1%，廠房及控制工程微微落後4.4%，設備系統安裝落後27.7%最多，整體整體工程只稍稍落後2.4%。

呂正華強調，國內疫情較紓緩降級，移工引進也適度調整，殷盼今年底就能將各項落後工程迎頭趕上，接著依原訂工期進行，順利在明年8月完工，降低區內用水壓力。

海淡廠營運後可降低區內用水壓力，在枯水期時每天可以處理10萬公噸，豐水期時每天2.5萬公噸。

經濟部工業局長呂正華今天視察麥寮海水淡化廠工程。（記者詹士弘翻攝）

麥寮海水淡化廠疫情下工程進度落後2.4%。（記者詹士弘翻攝）

麥寮海水淡化廠疫情下工程進度落後2.4%。（記者詹士弘翻攝）

麥寮海水淡化廠疫情下工程進度落後2.4%。（記者詹士弘翻攝）

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