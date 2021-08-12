蒜農一期稻作農損不能兼領轉作綠色補貼？ 蘇治芬爭取解套

立委蘇治芬與農糧署官員會勘一期水稻未收成的狀況。（記者詹士弘攝）

2021/08/12 12:39

〔記者詹士弘／雲林報導〕8月大雨成災，農委會已告公雲林縣全品項作物都列入天災救助對象，雲林蒜農因4月才完成蒜頭收成，一期稻作晚種，已橫跨到二期作時間，依現行規定，若申請天然災害補助，就不能領二期轉作綠色補貼，經立委蘇治芬向農委會爭取獲得解套，只要去年有申報種植蒜頭特殊期作，而致一期稻作晚收的農民，可領取8月豪雨災害補助，且不影響二期作轉作獎勵。

水林鄉長許山埜說，這次天災造成一期水稻受損，部分蒜農因種植蒜頭，4月收成後才開始種植一期稻作，水稻種植期已橫跨到二期作時間（7/15-11/15），農民如要申請農業天然災害補助，就不能請領二期轉作綠色補貼，還須處罰一期不可領轉作金。

水林公所農業課承辦邱奕融說，水林鄉此類型登記有案的蒜農有595人，田地面積將近200公頃，每人損失約6000元。

立委蘇治芬表示，雲林蒜頭種植面積占全台9成左右，沿海一帶蒜頭的種植期是前一年的11月至今年的4月左右，導致一期的水稻種植期延後到4到8月份，非屬「故意」不在9月15日前收成。遇到此次天災，出現補助只能二擇一，對蒜農相當不公平。

蘇治芬說，這次豪雨，只要有報水稻田災，就突顯農民在二期作期間仍有水稻在田裡未採收的情況。所以她與農糧署相關官員下鄉現勘，希望考慮雲林的蒜頭特殊期作，維持蒜農的天災救助以及二期轉作獎勵。

農糧署官員表示，基於公平性原則，現有的規定不會改變，但基於蒜頭屬特殊作物，只要農民有申報種植蒜頭，並申請水稻災損，就可以申請水稻現金救助；另9月後申請轉作雜糧如番薯、花生、南瓜等作物，將不影響二期作轉作獎勵。

立委蘇治芬與農糧署官員向農民報告農損申請的原則。（記者詹士弘攝）

蒜農因4月才完成蒜頭收成，一期稻作晚種，已橫跨到二期作時間，到現在一期作還未收成。（記者詹士弘攝）

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