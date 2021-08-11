為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　雲林縣

    雲林家扶台西希望教室 小朋友「繪」出希望

    雲林家扶台西希望教室小朋友合力創作「台西~希望教室」繪本。（記者詹士弘攝）

    雲林家扶台西希望教室小朋友合力創作「台西~希望教室」繪本。（記者詹士弘攝）

    2021/08/11 13:51

    〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林家扶台西希望教室小朋友合力創作出「台西~希望教室」繪本，今天在雲林縣府進行繪本發行，熱騰騰的繪本內容呈現家扶歷經5年1825個日子深耕地方的努力成果，紀錄孩子們在音樂及美術上多元發展的點點滴滴。

    雲林家扶投入社區興力服務方案，於2016年成立台西希望教室，於海線服務兒少培育、發展課輔班及晚餐供應、烏克麗麗才藝隊更擴及媽媽非洲鼓等，台西的孩子們把在希望教室學習的林林總總用「畫」來說故事，出版台西希望教室繪本，與所有人分享成長經驗。

    台西希望教室駐站社工李欣薇說，希望教室剛成立時，小六阿中就來希望教室學烏克麗麗，從Do~Re~Mi到音階、和弦、刷法進階一首曲子，阿中說從漫不經心到有興趣，從教室練習到公開表演，甚至走唱到墾丁大街，越學越有意思，也培養起對音樂的喜愛，這些學習過程，不只存在孩子們心中，也是可與家人、朋友分享的難得經驗。

    雲林家扶主委陳燦勳感謝社會大眾支持，更特別謝謝家扶總會一個年度200萬經費挹注「社區興力方案」在雲林家扶推展，繪本出版後，將準備350本贈與雲林縣的幼兒園、國小以及圖書館。

    雲林縣長張麗善肯定雲林家扶長期以來一直提供縣內弱勢孩童穩定就學，台西希望教室成立已經5年，時間不算，能消除城鄉數位學習差距，到現在還曾加課輔班，體驗活動，還有青少年烏克麗麗五及台西媽媽的非洲鼓才藝隊，讓人刮目相看，值得讚許。

    雲林家扶台西希望教室小朋友合力創作「台西~希望教室」繪本。（記者詹士弘攝）

    雲林家扶台西希望教室小朋友合力創作「台西~希望教室」繪本。（記者詹士弘攝）

    雲林縣長張麗善翻閱雲林家扶台西希望教室小朋友合力創作「台西~希望教室」繪本。（記者詹士弘攝）

    雲林縣長張麗善翻閱雲林家扶台西希望教室小朋友合力創作「台西~希望教室」繪本。（記者詹士弘攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    雲林家扶線上教製作檸檬乾 家扶童直呼好療癒
    2021/07/19 13:40

    雲林家扶線上教製作檸檬乾 家扶童直呼好療癒
    三級警戒延長 雲林家扶線上親子瑜珈解宅在家悶氣
    2021/07/12 13:24

    三級警戒延長 雲林家扶線上親子瑜珈解宅在家悶氣

    百富x黃文章 文化傳承的一心一藝
    疫情下愛心不中斷 家扶孩子感動收到人生第一雙休閒鞋
    2021/07/05 12:21

    疫情下愛心不中斷 家扶孩子感動收到人生第一雙休閒鞋
    疫情衝擊受扶助家庭生計 雲林家扶即時支援、籲各界助紓解困境
    2021/06/20 12:57

    疫情衝擊受扶助家庭生計 雲林家扶即時支援、籲各界助紓解困境

    企業「智」造升級儲存設備首選戴爾
    雲林縣今日熱門
    爭取10多年 斗六人文公園永久保留有譜
    2021/08/04 16:20

    爭取10多年 斗六人文公園永久保留有譜

    北港滯洪池沒用？ 五河局：吸納59萬立方公尺洪水
    2021/08/04 17:22

    北港滯洪池沒用？ 五河局：吸納59萬立方公尺洪水

    《雲林》區段徵收劃3.48公頃 斗六人文公園獲保留
    2021/08/05 05:30

    《雲林》區段徵收劃3.48公頃 斗六人文公園獲保留

    《雲林》50年危樓 元長鄉公所重建動土
    2021/08/05 05:30

    《雲林》50年危樓 元長鄉公所重建動土

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播