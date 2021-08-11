耗資7.7億元虎尾溪橋改建工程，北上線完工啟用。（記者詹士弘攝）

2021/08/11 13:17

〔記者詹士弘／雲林報導〕台1線虎尾溪橋1993年啟用至今已28年，因舊橋梁梁底出水高度不足、橋梁基礎裸露、耐震能力不足必須改建，交通部以7.7億元投入「台1線虎尾溪橋改建工程」，2019年6月開工，將原有10支橋墩柱減為4支橋墩柱，目前北上線已經完工，預定全線明年底完工通車。

公路總局西濱南工處長江金璋表示，虎尾溪橋改建工程起點位於台1線斗南鎮農會精米工場進出道路北側，終點位於雲科路四段路口，總長度約為780m，總經費達7億7368萬元，其中，虎尾溪橋長約350m，現況橋寬26m，改建後增加3.4m，橋寬達29.4m，原有10支橋墩柱減為4支橋墩柱，將橋墩跨距由35m加大到110m，可有效增加流水斷面，現階段工程進度達56.3%，北上線已經完成通車，明年底可以完工通車。

連日豪雨過後，雲林縣長張麗善關心縣內橋梁狀況，今天視察台1線虎尾溪橋工程進度，她表示，日前豪大雨沖斷高雄桃源橋梁，引發民眾對橋梁安全的關注，縣府於2019年宜蘭南方澳斷橋事件後，已全面檢視縣內所有橋梁，並於今年5月完成16座U4危橋修繕及重建，另300多座U3危橋也已修繕完成三分之一，縣府會持續籌措並爭取經費，維護縣內橋梁的安全性。

耗資7.7億元虎尾溪橋改建工程，南下線的舊橋已經拆除，準備重建。（記者詹士弘攝）

耗資7.7億元虎尾溪橋改建工程，北上線完工啟用，雲林縣長張麗善（左2）到現場會勘。（記者詹士弘攝）

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