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    首頁　>　雲林縣

    治水有成！一張圖看懂整治前後差別 今年3波大降雨全撐過

    雲林大湖口溪及石牛溪，在時雨量同樣超過90毫米的豪大雨中，2017年的豪雨，就造成鄰近區域約900公頃的淹水。在經過河道疏濬、堤防加高及易淹段河道的擴大後，今年歷經5月30日、7月31日西南氣流及8月5日帶來的豪雨，都沒有造成淹水災害。（擷取自經濟部臉書）

    雲林大湖口溪及石牛溪，在時雨量同樣超過90毫米的豪大雨中，2017年的豪雨，就造成鄰近區域約900公頃的淹水。在經過河道疏濬、堤防加高及易淹段河道的擴大後，今年歷經5月30日、7月31日西南氣流及8月5日帶來的豪雨，都沒有造成淹水災害。（擷取自經濟部臉書）

    2021/08/09 20:06

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣各地近日豪雨成災，不少民代質疑政府治水成效。對此，公共工程委員今日表示，這次淹水面積與影響戶數大幅降低，顯示治水防洪相關計畫確有成效；經濟部也在臉書PO文，貼出雲林斗南鎮一地點照片，表示該地在2017曾遭遇900公頃大淹水，在今年卻撐過3次豪雨，沒有造成災害。

    經濟部今日在臉書PO文表示，面對極端型氣候帶來的治水挑戰，一改過去「人定勝天」的思維，學著更加謙卑面對環境氣候的改變，透過前瞻水環境建設計畫，增加滯洪池讓過量的雨水有置放的空間，間接降低淹水面積；改善河川及區域排水、提升雨水下水道等作法 ，讓積水退得更快。

    經濟部並貼出照片舉例，像是雲林大湖口溪及石牛溪，在時雨量同樣超過90毫米的豪大雨中，2017年的豪雨，就造成鄰近區域約900公頃的淹水。在經過河道疏濬、堤防加高及易淹段河道的擴大後，今年歷經5月30日、7月31日西南氣流及8月5日帶來的豪雨，都沒有造成淹水災害。

    行政院公共工程委員會今日也發表聲明稿表示，政府編預算治水，不宜簡化為「有淹水」或「沒淹水」抹煞治水工程人員的血汗，這次淹水面積與影響戶數大幅降低，顯示治水防洪相關計畫確有成效。

    工程會指出，這次豪雨的降雨量與2018年八二三水災相近，最大時雨量約120毫米、12小時最大雨量逾600毫米，而八二三水災的淹水面積為4萬5872公頃，影響戶數3萬3292戶；而這次豪雨初估淹水面積已大幅降為771公頃，影響戶數初估降為853戶，顯示辦理治水防洪相關計畫，確有發揮成效。

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