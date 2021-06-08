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    首頁　>　雲林縣

    張榮味插隊打疫苗惹議！ 劉仕傑：張家沒苦民所苦還與民爭利

    前雲林縣長張榮味（左）插隊接種武漢肺炎疫苗，雲林縣長張麗善（右）卻聲稱是防疫指揮官的「同住家人」才接種，此說法遭指揮中心打臉，表示目前醫護或防疫人員的「同住家人」暫緩接種。（資料照）

    前雲林縣長張榮味（左）插隊接種武漢肺炎疫苗，雲林縣長張麗善（右）卻聲稱是防疫指揮官的「同住家人」才接種，此說法遭指揮中心打臉，表示目前醫護或防疫人員的「同住家人」暫緩接種。（資料照）

    2021/06/08 22:53

    〔即時新聞／綜合報導〕前雲林縣長張榮味插隊接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，雲林縣長張麗善聲稱是防疫指揮官的「同住家人」才能接種，但此說法遭指揮中心打臉，指目前醫護或防疫人員的「同住家人」暫緩接種。對此，前外交官劉仕傑直言，張家做了最糟糕的政治示範，不但沒有苦民所苦，甚至與民爭利。

    針對張麗善的哥哥張榮味「插隊」施打疫苗一事，雲林縣衛生局證實並聲稱，張麗善是地方疫情指揮官，張榮味是「同住家人」，為疫苗施打公告適用對象；對此中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（8日）二度重申，雙北以外縣市僅第一到第三類可以接種，目前醫護或防疫人員的「同住家人」暫緩接種；他也強調，若地方政府執意打亂順序不照順位接種，之後配發疫苗會調整數量。

    對此，時力國際部主任、前外交官劉仕傑在臉書表示，以目前的台灣來說，每一劑疫苗都是稀有財，一個蘿蔔一個坑造冊施打，「你打了我的份，我自然沒得打，這麼淺顯的道理，作為父母官，不可能不知道。人民的憤怒，來自相對剝奪感」。

    劉仕傑說，先別說「同住者」有沒有在前三類施打範圍內（況且指揮中心也說根本沒有同住者這類別），就算退一萬步說，假設目前施打標準真的「有」包含同住者，張榮味如果有政治智慧，也應該主動放棄，不為別的，就為了鼓舞前線醫護人員士氣，不是嗎？

    「張麗善縣長在那邊說他跟哥哥住前後院又同桌吃飯，這些說法聽了令人生厭。」劉仕傑指出，作為縣長及地方疫情指揮官，難道感受不到百姓的焦慮？講這些有的沒的，難道全雲林前三類施打對象都沒有跟家人同住嗎？

    劉仕傑直言，張家做了最糟糕的政治示範，不但沒有苦民所苦，甚至與民爭利，「這樣的父母官家族，令人唏噓，也非雲林人之福。」

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