張榮味打疫苗惹議！指揮中心：同住家人不能接種疫苗否則減配

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（指揮中心提供）

2021/06/08 15:39

〔記者吳亮儀／台北報導〕前雲林縣長張榮味插隊接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，雲林縣長張麗善卻聲稱是防疫指揮官的「同住家人」才能接種；中央流行疫情指揮中心今天二度重申，目前醫護或防疫人員的「同住家人」暫緩接種，若地方政府執意打亂順序不照順位接種，之後配發疫苗會調整數量。

指揮中心今天下午舉行疫情記者會，媒體再度對張榮味插隊醫護和防疫人員搶打武肺疫苗一事提出質疑。副指揮官陳宗彥說，上一批共41萬劑AZ疫苗在5月26日撥給各縣市供接種時，就已暫緩各類優先接種對象的同住家人接種。

陳宗彥說，今天在全國防疫會上就已經提醒，由縣市政府相關單位轉知醫療院所，需照順序施打。不過插隊搶接種有無罰則，陳宗彥僅表示，下一批撥發疫苗的時候會有調配。

另外，包括雙北市、台南市都表示要自行調配優先接種對象的順序，指揮官陳時中說，若執意不按照既定的順序接種，會減配疫苗；陳宗彥也表示，疫苗接種順序一定要照指揮中心規畫，因這經過專家小組針對每一類別安排，也經過預防接種會議做討論，請縣市政府依規畫施打。

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