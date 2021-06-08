特權？張榮味以指揮官同住家人施打疫苗 指揮中心︰無這類別

雲林縣長張麗善（右）的哥哥、前雲林縣長張榮味（左）上月底才獲假釋出獄，就已完成AZ疫苗注射遭外界質疑。（資料照）

2021/06/08 10:40

陳宗彥︰違規接種非優先對象目前無罰則

〔記者詹士弘、吳亮儀／綜合報導〕據上報報導，前雲林縣長張榮味才獲假釋出獄已完成AZ疫苗注射，被外界質疑運用特權；雲林縣政府衛生局證實張榮味已打完疫苗，澄清雲林縣長張麗善是地方疫情指揮官，張榮味是同住家人，為疫苗施打公告適用對象；中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥指則強調，雙北以外縣市僅第一到第三類可以接種，前三類人員中，並無「同住家人」這類別，他也坦承，違規接種非優先對象目前沒有罰則。

張榮味優先接種被 縣府被質疑「內舉不避親」

張榮味5月31日才剛剛獲得假釋，就被爆料已打完疫苗，由於目前並無法自費接種疫苗，加上張榮味也非目前規定的一到三類優先施打疫苗對象，外界質疑縣府「內舉不避親」，且以公費施打疫苗，恐有違法之虞。

衛生局︰張榮味是縣長同住家人可優先施打

雲林縣衛生局解釋，張榮味是張麗善縣長的同住家人，依規定地方疫情指揮官本人及其同住者均為公告疫苗施打適用對象，符合中央及地方政府防疫人員及高接觸風險第一線工作人員等實施計畫第一類至第三類對象的同住者的公費接種疫苗對象，並無不法。

前三類人員中無「同住家人」這類別

陳宗彥解釋，上一批疫苗分配的優先對象中，雙北是第一類醫護人員、其它縣市是第一類到第三類人員，以第一類人員優先、有餘裕才接續第二、三類人員接種；這些人員都有造冊名單，各縣市政府務必遵守順序。前三類人員中，並無「同住家人」這類別。

籲各縣式依造冊名單接種 保障防疫人員安全

針對違規接種非優先造冊的接種對象，目前沒有相關罰則。陳宗彥說，很多中央單位的防疫人員例如保安警察、航警、移民署、海關人員等，都分散在各縣市，這些人都有造冊，呼籲各縣市政府要依照名單上的對象接種，保障防疫人員的安全。

疫苗接種順序表第一順位為醫事人員、第二順為為中央和地方政府防疫人員、第三順位為高接觸風險第一線工作人員。

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