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    首頁　>　雲林縣

    「土炭換瓦斯」 雲林要求台塑改燃天然氣

    雲林台西、麥寮在地社團及民眾發起「土炭換瓦斯-促台塑改燃天然氣」活動，將在6月底前完成2萬人連署，進而向中央、台塑企業表達強烈要求改燃天然氣，還給人民一口乾淨的空氣。 （記者黃淑莉攝）

    雲林台西、麥寮在地社團及民眾發起「土炭換瓦斯-促台塑改燃天然氣」活動，將在6月底前完成2萬人連署，進而向中央、台塑企業表達強烈要求改燃天然氣，還給人民一口乾淨的空氣。 （記者黃淑莉攝）

    2021/04/05 13:08

    ［記者黃淑莉／雲林報導］雲林空污連續7年高居全國之冠，前麥寮鄉長許忠富、亞洲大學教授林家安等人發起「土炭換瓦斯-促台塑改燃天然氣」活動，將在6月底前完成2萬人連署，進而向中央、台塑企業表達強烈要求改燃天然氣，還給人民一口乾淨的空氣。

    「台塑土炭換瓦斯，我們的孩子有未來」、「我要乾淨的空氣、我要孩子有安全的環境」，「土炭換瓦斯-促台塑改燃天然氣」連署活動發起人林家安、許家安及台西權益養殖促進會理事長林源泉等人率數10名麥寮、台西在地鄉親召開記者會，與會者高喊訴求。

    許忠富指出，麥寮空氣品質長久來受到全國矚目，台塑企業總裁王文淵答應蔡英文總統，將配合政府能源轉型，以天然氣取代媒，這是件好事，透過這次活動要凝聚鄉親共識，督促政府、企業進行，打造乾淨環境，共創共榮局面。

    林源泉表示，台塑在麥寮20年，地方已「凍抹條」，不只麥寮電廠還有16座汽電共生廠全部都要改燃天然氣，盼透過這次活動由地方發聲，獲得國人的支援，要求台塑「土炭換瓦斯」。

    林家安強調，台塑一年燃煤量約1000萬公噸，其中麥電200萬噸、16座汽電共生800萬噸，每天的使用量接近中火，煤燃燒排放重金屬對身體影響很大，希望台塑能積極面對，與地方溝通，訂出時程表，包括天然氣接收站的處理方式、時程及16座汽電共生廠的態度。

    台灣環保聯盟會長劉志堅、中興大學環境工程系教授莊秉潔也出席記者會，劉志堅指出，2003年至今雲林PM2.5濃度高居全國之冠，另台灣排碳量前10家廠商，前4名都在麥寮六輕裡，煤改天然氣是台塑的必要政策、也是社會責任。

    莊秉潔表示，民眾擔心天然氣會有氣爆風險，大然氣密度比空氣輕，外洩就揮發，天然氣不會發生氣爆，雲林沿海地區民眾呼吸道就診率高，與燒煤炭、煉油製程有關，要改善空氣品質首先要把媒改成天然氣。

    前麥寮鄉長許忠富等人發起「土炭換瓦斯-促台塑改燃天然氣」活動。（記者黃淑莉攝）

    前麥寮鄉長許忠富等人發起「土炭換瓦斯-促台塑改燃天然氣」活動。（記者黃淑莉攝）

    中興大學教授莊秉潔專程出席「土炭換瓦斯-促台塑改燃天然氣」活動記者會。（記者黃淑莉攝）

    中興大學教授莊秉潔專程出席「土炭換瓦斯-促台塑改燃天然氣」活動記者會。（記者黃淑莉攝）

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