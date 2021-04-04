祭祖「上不去」！ 改邀祖先移地用餐

郭姓退休校長PO文，指今天清明祭祖，把祭祀食物擺放在1樓餐廳請祖先移駕到1樓用餐，引起許多網友討論。（記者黃淑莉翻攝）

2021/04/04 13:50

［記者黃淑莉／雲林報導］今天是清明節各家戶祭祖、掃墓，有位退休校長在臉書PO文，指與太太都上了年紀，擔心把祭祀飯菜端到3樓神明廳會跌倒，因此請祖先移駕到一樓餐廳享用，PO文引起許多網友討論；民俗專家李寶全說，祖先與子孫是有「心電感應」，只要心誠祂們即可感受到，在那裡拜都可以。

鄉下多數民宅都是透天厝，神明廳都設在2、3樓以上，遇農曆初一、十五或是節日祭祖，要把祭祀食物端上樓，令許多上了年紀長者或關節退化民眾傷腦筋，也擔心跌倒。

該名70多歲退休校長PO文，先強調「這不是玩笑」！指與太太加起來已有150歲，清明節拜祖先，擔心祭祀的食物到3樓會跌倒，只好請祖先移駕至一樓餐廳享用，最後還詢問，有沒有更好的方法。

PO文引起不少回應，有網友也遇到同樣問題，也是請祖先到一樓享用，其他人回應「最好選舉，祖先回來也不用爬到3樓用餐」、「子孫上年紀了，祖先會體諒」。

李寶全指出，祖先做「神」祂們移動比我們快，而且每個人都有DNA與祖先有頻率（心電）感應，遇有不方便返家祭拜，可以面向住家方向點香或雙手合十朝天以「遙祭」方式，請祖先體諒，或邀請祖先到外地居住處享用，所以祭祀食物放在一樓當然可以，燒金紙最好也在一樓更安全。

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