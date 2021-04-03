濁水溪出海口近400種鳥類棲息 擬規劃生態溼地公園

濁水溪出海口鳥類生態豐富，賞鳥新樂園。（記者林國賢翻攝）

2021/04/03 10:25

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林濁水溪出海口綠地保育有成，麥仔簝文化協會、雲林縣野鳥學會觀察有包括黑面琵鷺、沙丘鶴、東方白鸛等近400種鳥類棲息活動，第四河川局、林務局、雲林縣政府將合作規劃鳥類生態溼地公園。

麥仔簝文化協會理事長吳明宜指出，濁水溪出海口有沙洲、綠覆地、溼地、保安林、丘陵地等地貌，近年河川局等單位積極進行綠覆蓋等保育工作，有愈來愈多留候鳥棲息，去年冬天迄今記錄到近200種鳥類，其中東方白鸛經紀錄有7隻，黑面琵鷺300多隻，還有沙丘鶴等珍稀鳥類。

縣府文化觀處長陳璧君表示，第四河川局積極防治揚塵，透過馬鞍藤植栽、稻草、文蛤殼及水覆蓋工法定沙成功抑制揚塵，且復育這1000公頃大綠洲與自然濕地，成為候鳥常駐中繼站天堂，林務局因此將濁水溪麥寮段列為「國土生態保育綠色網絡」先行示範區，藉以吸引更多鳥類來此渡冬棲息，甚至成為留鳥。

陳璧君表示，雲林山海自然生態豐富，西部沿海濁水溪出海口的候鳥季，更是全台鳥類專家趨之若睹的賞鳥勝地，文觀處團隊實地踏訪時，在現場鳥類紀錄專家解說下，近距離看見黑面琵鷺、琵嘴鴨、小白鷺、蒼鷺等。

陳璧君表示，縣府將持續積極盤點在地資源與特色，並結合在地協會及觀光業者，著手規劃保育工作，同時加強整治園區的基礎工程，讓候鳥能安心來濁水溪出海口棲息，讓民眾能欣賞生態美景。

濁水溪出海口鳥類生態豐富，吸引民眾前往欣賞。（記者林國賢翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法