為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　雲林縣

    濁水溪出海口近400種鳥類棲息 擬規劃生態溼地公園

    濁水溪出海口鳥類生態豐富，賞鳥新樂園。（記者林國賢翻攝）

    濁水溪出海口鳥類生態豐富，賞鳥新樂園。（記者林國賢翻攝）

    2021/04/03 10:25

    〔記者林國賢／雲林報導〕雲林濁水溪出海口綠地保育有成，麥仔簝文化協會、雲林縣野鳥學會觀察有包括黑面琵鷺、沙丘鶴、東方白鸛等近400種鳥類棲息活動，第四河川局、林務局、雲林縣政府將合作規劃鳥類生態溼地公園。

    麥仔簝文化協會理事長吳明宜指出，濁水溪出海口有沙洲、綠覆地、溼地、保安林、丘陵地等地貌，近年河川局等單位積極進行綠覆蓋等保育工作，有愈來愈多留候鳥棲息，去年冬天迄今記錄到近200種鳥類，其中東方白鸛經紀錄有7隻，黑面琵鷺300多隻，還有沙丘鶴等珍稀鳥類。

    縣府文化觀處長陳璧君表示，第四河川局積極防治揚塵，透過馬鞍藤植栽、稻草、文蛤殼及水覆蓋工法定沙成功抑制揚塵，且復育這1000公頃大綠洲與自然濕地，成為候鳥常駐中繼站天堂，林務局因此將濁水溪麥寮段列為「國土生態保育綠色網絡」先行示範區，藉以吸引更多鳥類來此渡冬棲息，甚至成為留鳥。

    陳璧君表示，雲林山海自然生態豐富，西部沿海濁水溪出海口的候鳥季，更是全台鳥類專家趨之若睹的賞鳥勝地，文觀處團隊實地踏訪時，在現場鳥類紀錄專家解說下，近距離看見黑面琵鷺、琵嘴鴨、小白鷺、蒼鷺等。

    陳璧君表示，縣府將持續積極盤點在地資源與特色，並結合在地協會及觀光業者，著手規劃保育工作，同時加強整治園區的基礎工程，讓候鳥能安心來濁水溪出海口棲息，讓民眾能欣賞生態美景。

    濁水溪出海口鳥類生態豐富，吸引民眾前往欣賞。（記者林國賢翻攝）

    濁水溪出海口鳥類生態豐富，吸引民眾前往欣賞。（記者林國賢翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    地貌環境、生態豐富 雲林縣擬打造濁水溪出海口生態人文品牌
    2021/01/16 11:36

    地貌環境、生態豐富 雲林縣擬打造濁水溪出海口生態人文品牌
    濁水溪河床野火再起 風勢助長迅速延燒
    2020/10/22 21:42

    濁水溪河床野火再起 風勢助長迅速延燒

    買房到底好不好？專家教你這樣評估
    燃燒2夜1天 濁水溪河床野火撲滅
    2020/10/20 09:35

    燃燒2夜1天 濁水溪河床野火撲滅
    台灣最大「沙漠區」 竟在濁水溪出海口
    2018/06/03 13:10

    台灣最大「沙漠區」 竟在濁水溪出海口
    雲林縣今日熱門
    雲林第1張E酷幣學生證亮相！學習歷程全紀錄
    2021/03/27 11:59

    雲林第1張E酷幣學生證亮相！學習歷程全紀錄

    雲林全國槌球錦標賽 250選手精彩競技
    2021/03/27 12:16

    雲林全國槌球錦標賽 250選手精彩競技

    缺雨茶樹乾枯 茶農嘆無茶可採
    2021/03/27 15:44

    缺雨茶樹乾枯 茶農嘆無茶可採

    無水可澆灌 雲縣樟湖山區茶樹乾枯
    2021/03/28 05:30

    無水可澆灌 雲縣樟湖山區茶樹乾枯

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播