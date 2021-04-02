大甲媽、白沙媽將遶境 信徒推估「雙天后」可能相會時間

白沙屯媽姐遶境隊伍去年抵達北港朝天宮時萬人空巷的盛況。（本報資料照片）

2021/04/02 12:08

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕即將進入農曆三月瘋媽祖的季節，大甲媽祖與白沙屯媽祖兩大媽祖遶境進香活動，今年分別將於4月9日以及4月11日出發，由於兩位媽祖出發遶境僅隔兩天，兩位天后是否有機會在遶境過程中偶遇、會香，成為媽祖信徒最關注的焦點，根據多年參與遶境的信徒推估，雙天后相會最可能日期在4月14日，包括雲林虎尾、元長和西螺等3鄉鎮都有機會。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境行程預定國曆4月9日深夜23點零5分起駕，預計抵達嘉義新港奉天宮是4月12日，並在4月14日啟駕返程，當天晚上就會抵達西螺，並駐駕西螺福興宮；白沙屯拱天宮媽祖今年遶境行程預定4月11日深夜11時40分起駕，預計於4月16日抵達北港。

全國兩大媽祖遶境進香活動是否在遶境途中偶遇、會香，已成為媽祖信徒最關注話題，而根據大甲媽和白沙屯媽的遶境時程推估，雙媽會唯一可能的時點就在4月14日，當天大甲媽正從嘉義新港出發，預定晚間駐駕西螺福興宮，而白沙屯媽當天的行程，則正在前往北港朝天宮途中。

由於大甲媽祖遶境的路線以及停靠休息站都是固定的，14日當天行經的路線會經過虎尾鎮，在趕往西螺福興宮的途中還會前往元長大東庄媽祖廟及西螺吳厝朝天宮，而白沙屯媽祖遶境路線不固定，若白沙媽走的是海線，則雙媽不可能相會，但若走的是縱貫線，最大可能還是由西螺進入雲林縣境，屆時在西螺、元長和虎尾等地，都有可能和大甲媽意外會香。

信徒表示，去年因為疫情限制，大甲媽和白沙媽的遶境活動都延後舉行且縮小規模，許多缺席了一年的信徒今年都是躍躍欲試，估計參與遶境活動的信徒一定會暴增，無論兩位媽祖有沒有相遇，今年能再次與媽祖同行，都是令人感動的感恩之旅。

去年大甲媽遶境隊伍從西螺大橋進入雲林縣。（本報資料照片）

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