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    首頁　>　雲林縣

    土庫鎮馬光國小百周年 歷屆畢業照獨缺1張

    校史畢業照還缺第31屆，校長胡光漢盼校友協尋。（記者林國賢攝）

    校史畢業照還缺第31屆，校長胡光漢盼校友協尋。（記者林國賢攝）

    2021/04/01 13:12

    〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣土庫鎮馬光國小建校100年，校友張調捐贈100萬助學校籌建校史室今天揭牌，重現學校百年歷史軌跡，校長胡光漢說，在校友協助下各屆畢業照幾乎都已找回，獨缺1956年畢業第31屆，請民眾或校友協助提供，完成校史地圖。

    「我在這裡！頂著西瓜皮真年輕。」張調指著照片中的自己，童年回憶都湧上心頭，他說，自己是馬光國小35屆 （1960年）畢業，雖然當時生活條件不像現在，但同學感情都不錯，很高興能再看見昔日的老同學。

    胡光漢指出，今年是馬光建校百周年，他與老師規劃校慶活動時思索在熱鬧的慶祝活動的同時，也能為這人文底蘊豐富的學校留下歷史軌跡的見證，將散落各處的文物、照片重新整理，並積極籌辦「校史室」。

    同樣也是馬光國小校友縣府總顧問張清與張調提及籌設校史室，張調於今年1月特地返回母校捐贈100萬元。

    今年上午馬光國小校史室正式揭牌，張清良、張調、青埔教育基金會董事長張嘉郡、議員王鈺齊等校史都回校祝賀。

    胡光漢說，校史室清明連假開放參觀，並同時於校園迴廊辦理「百年老照片展」，從日據時代馬公厝公學校泛黃的師生合照，到現代印刷精美的畢業紀念冊都陳列公開，歡迎所有的來賓和社區民眾一同來感受馬光的百年風華。

    張調（左）、張清良（中）、張嘉郡（右）找尋在校的童年回憶。（記者林國賢攝）

    張調（左）、張清良（中）、張嘉郡（右）找尋在校的童年回憶。（記者林國賢攝）

    校友張調開心找到當年畢業照的自己。（記者林國賢攝）

    校友張調開心找到當年畢業照的自己。（記者林國賢攝）

    馬光國小校史室開心揭牌。（記者林國賢攝）

    馬光國小校史室開心揭牌。（記者林國賢攝）

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