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    首頁　>　雲林縣

    雲縣開通「全民守護者」APP 不再錯失救命黃金時間

    雲林縣消防局示範緊急救護。（記者林國賢翻攝）

    雲林縣消防局示範緊急救護。（記者林國賢翻攝）

    2021/03/31 12:35

    〔記者林國賢／雲林報導〕縮短救護車抵達前的急救空窗期，雲林縣消防局今天正式啟動「全民守護者」APP，這套系統能連結消防局救護平台與週邊施救人力資源，第一時間參與救護，救回寶貴生命，雲林縣長張麗善呼籲縣民下載APP，加入守護生命行列。

    催生這套系統的台大醫院雲林分院副院長馬惠明表示，透過AED電擊能讓心跳停止的患者恢復心跳，在一分鐘之內救回的成功率高達九成以上；不過，每延遲一分鐘，就遞減10%的成功率，如果能透過心肺復甦術（CPR）並配合AED一起使用，更能增加患者存活的機會，把握救命黃金時間就是全民守護者設計的出發點。

    雲林縣消防局長林文山表示，這套系統可提供民眾在第一時間掌握需要救護民眾位置及AED位置，並連結消防局執勤員來指導CPR措施（DA-CPR），在救護車還未趕現場前予以正確的搶救措施，讓緊急醫療網更加綿密，增加急救成功率。

    張麗善指出，到院前心肺功能停止，如果沒有人施予CPR、協助使用AED、其存活率每分鐘下降7到10％，若能在第一時間予以反應者的協助，對患者生命搶救扮演關鍵角色，請民眾踴躍下載「全民守護者」APP，讓雲林緊急救護網發揮更大效益，讓更多家庭免於破碎。

    雲林縣啟動「全民守護者」APP，讓緊急救護網更綿密。（記者林國賢攝）

    雲林縣啟動「全民守護者」APP，讓緊急救護網更綿密。（記者林國賢攝）

    議員李建昇已下載「全民守護者」APP，呼籲民眾一起加入緊急救護行列。（記者林國賢攝）

    議員李建昇已下載「全民守護者」APP，呼籲民眾一起加入緊急救護行列。（記者林國賢攝）

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