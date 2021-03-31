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    首頁　>　雲林縣

    真靈！拜完包公偷蒜頭 走出田裡就被逮

    婦人剛拜完包青天後回家順路偷蒜頭，雖然只採21株，但當場被警方逮捕，警方直說包公好靈。（記者詹士弘攝）

    婦人剛拜完包青天後回家順路偷蒜頭，雖然只採21株，但當場被警方逮捕，警方直說包公好靈。（記者詹士弘攝）

    2021/03/31 11:20

    〔記者詹士弘／雲林報導〕拜錯神明了？家住台南的婦人到雲林四湖拜完海清宮包公後，在返家時，趁著夜色昏暗，順路就採了蒜田的幾株蒜頭，結果「賊星該敗」，由於汽車大燈未熄，引起警方注意，發現女子從蒜頭田裡走出來，當場查獲該女竊取蒜頭21株（約重一台斤），市值約40元，被依竊盜罪移送地檢署偵辦，警方也直說神明好靈。

    最近是蒜頭採收季節，由於去年年蒜頭價格看好，成為宵小覬覦的對象，不少地方都傳出蒜頭被偷事件，台西警分局提前啟動護農專案，動員分局轄內同仁，加強轄內蒜頭農地的巡邏，並指導農民提高自我防護能力，全力協助蒜農守護心血。

    飛沙派出所長蔡聰明、警員莊永貿3月29日執行22至24時護農勤務時，發現路邊停放一部自小客車，主動前往盤查，發現有名女子從蒜頭田裡走出來，手拿一把剛拔起的蒜頭，當場查獲該女竊取蒜頭21株，女子表示，她家住台南，剛到四湖海清宮拜包公，回程時看到蒜田，就想採一點蒜頭回家做菜，沒想到就被抓了，雖然只是偷了不到百元的蒜頭，但因貪小便宜，一樣被移送法辦。

    另3月29日東勢分駐所副所長吳堅庭接獲民眾報案，稱其採收完的蒜頭遭人竊盜未遂，立即前往處理，當場發現男子所駕自小客車後乘客座及後行李箱發現兩袋蒜頭，分別重16及23.5台斤，當場坦承該2袋蒜頭係在另被害人蒜頭田所竊得。

    另麥寮分駐所先前在麥寮鄉查獲2名男子毒品人口，因缺錢花用心生歹念偷蒜，還自己發明「兩段式偷竊」法，先由林姓犯嫌騎機車至蒜頭田將蒜頭整株拔起，堆放在路旁後，之後就騎機車離開現場，再聯絡李嫌駕駛自小客車至行竊現場，竊得蒜頭數量約為210台斤左右，變賣所得7500元。

    台西警分局起出被偷的蒜頭。（記者詹士弘攝）

    台西警分局起出被偷的蒜頭。（記者詹士弘攝）

    婦人將車停在蒜田旁，大燈未熄，引起警方的注意。（記者詹士弘翻攝）

    婦人將車停在蒜田旁，大燈未熄，引起警方的注意。（記者詹士弘翻攝）

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