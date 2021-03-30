雲林烏塗大排魚群暴斃 查獲上游工廠違法排廢水

林內烏塗大排魚群暴斃，環保及清潔隊人員撈除魚屍。（記者詹士弘翻攝）

2021/03/30 08:08

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣林內鄉烏塗大排遭民眾通報有大量魚群暴斃及大量泡沫；環保局啟動陳情專案稽查，確定有大量死魚，循線沿上游發現1家工廠未申請排放許可逕行排放廢水，已違反水污染防治法規定，現場開單告發並要求業者應立即停止產出廢水行為。

環保局至陳情現場先採集水樣送驗以確認是否有污染情形，初步檢測pH及水溫並無異常；溶氧<1mg/L，明顯含氧量不足。

稽查人員循排水線上游追查可疑污染源，發現大排上游有1家工廠正排放廢水中，經稽查發現該廠應屬於水污染防治法管制工廠，在未取得排放許可情況下進行廢水排放，已明顯違反水污染防治法第14條規定。環保局人員於該工廠廢水排放口採集水樣送驗外並要求立即停止排放，不得再有廢（污）水產出。後續將依水污染防治法第14條第1項規定進行裁罰，最高可處600萬元以下罰緩。

環保局、雲林縣動植物防疫所、農田水利署西螺分處與林內鄉清潔隊合力進行魚屍清除作業，總計清除約180公斤魚體，之後再由動植物防疫所進行後續消毒作業。

雲林縣環保局副局長黃富義表示，業者在營運前都應先確認是否應向環保單位申請相關許可文件，並應確實操作廢水設施，遵守各項環保規定，排放水質應符合放流水標準才可排放，切勿有心存僥倖心態。如有查獲違法之情事，環保局將依法告發。

林內烏塗大排魚群暴斃，環保及清潔隊人員撈除魚屍。（記者詹士弘翻攝）

林內烏塗大排魚群暴斃。（記者詹士弘翻攝）

工廠拉管違法排放廢水。（記者詹士弘翻攝）

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