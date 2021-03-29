離譜！ 他20年前還清債務土地又被查封 公股銀行︰作業疏失已塗銷

北港蘇姓男子拿出保存20多年的銀行收據、法院塗銷查封登記書，證明自己早已還清債務。（記者黃淑莉攝）

2021/03/29 20:27

首次上稿 17:43

更新時間 20:27

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林北港蘇姓男子20年前因債務之故，土地被銀行強制執行查封，當年他全部還清，日前土地又遭查封，他進一步查證，發現銀行處分竟是同一筆，這家公股銀行接獲蘇男反應，確定是作業疏失已塗銷，蘇男則說，還好他有保留收據，否則真是百口莫辯。

蘇男投訴指出，去年底接獲雲林地方法院執行處土地查封公文，由於完全沒有與這家公股銀行有金融往來，不解為何會欠銀行錢，因去年初身分證曾遺失，擔心被冒用貸款，隔天跑到這家公股銀行分行詢問，銀行也沒說清楚。

蘇男突然想起20多年前開支票協助表弟向這家公股銀行辦理「支票貼現」，因表弟公司倒閉沒償還，他成為債務人，當年銀行向法院聲請強制執行，查封他3筆土地，但該筆債務他早在2000年1月就已全部償還，而且這家公股銀行也在同年撤回執行，法院也塗銷查封。

蘇男拿著保留20多年的收據、法院塗銷查封登記書再到分行，蘇男說，行員看到他資料才正視，事後，分行經理向他致歉，坦承是「內部作業疏失」。

蘇男指出，他接到法院查封公文憂心好幾天，幸好收據及法院公文還有保留，否則百口莫辯，只能任土地被查封，對銀行的疏失感到不可思議。

這家公股銀行表示，接到蘇先生反映，查證確實有疏失，已緊急向法院撤回執行，塗銷查封；至於為什麼已償還債務會再次被追償，銀行相關部分沒有回電。

這家公股銀行補充說明，該事件是分行委託資產管理公司進行追償作業，因溝通過程發生資訊疏漏，已在第一時間撤回執行，並向客戶說明及致歉。

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