雲縣府「勞動暨青年事務發展處」揭牌 將推動青創資金補助

雲林縣府為提升青年事務發展量能與業務推展品質，將勞工處更名為「勞動暨青年事務發展處」。（記者詹士弘攝）

2021/03/29 13:38

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣府為提升青年事務發展量能與業務推展品質，特別將勞工處更名為「勞動暨青年事務發展處」，並新設「青年事務發展科」，也特別選在3月29日青年節當日進行揭牌，未來將加強青年參與公共事務的機會，並推動青年創業資金補助政策。

雲林縣長張麗善表示，面對少子化、人口老化、人口外移嚴重及城鄉發展失衡等問題，縣府一直以來都積極推動地方創生、青訴青聽座談、青農迴鄉輔導、青創貸款、產業行銷扎根發展計畫、擴大工業區開發，希望增加青年就業機會、友善育兒全面照顧、長照2.0服務等政策。

張麗善表示，「勞動暨青年事務發展處」掛牌後，希望在育兒、安養方面提供青年協助，以緩解在地青年的後顧之憂，在專責單位的成立後，能更有效而全面地為返鄉、留鄉青年串聯起一個全新的平台，成為雲林青年最堅強的後盾及夥伴。

青年事務發展科長張翠予表示，雲林15至40歲的青年人口有21萬6000餘人，在青發科設置前，就多方傾聽年輕人的聲音，發現青年最需要的，就是他們在就業、生活、生計的需求能被政府聽到，所以新單位設置後，希望扮演產官學間整合性窗口的角色，擴大縣府與在地青年的接觸面積並提供協助，包括創業輔導、青年多元培力育成、促進公共事務參與等資源的盤點與串聯，以提升青年朋友的競爭力及能見度。

張翠予表示，未來將成立青年事務諮詢委員會，以促進青年參與公共事務機會，並推動青年創業資金補助，資金將對外勸募。

雲林縣府為提升青年事務發展量能與業務推展品質，將勞工處更名為「勞動暨青年事務發展處」。（記者詹士弘攝）

雲林縣府為提升青年事務發展量能與業務推展品質，將勞工處更名為「勞動暨青年事務發展處」。（記者詹士弘攝）

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