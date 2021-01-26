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    首頁　>　雲林縣

    防疫升級 雲縣醫療院所即起進入要先刷健保卡

    防疫加嚴，雲縣府通令縣內各醫院即日起民眾進入醫院要在門口刷健保卡才能進入。（記者黃淑莉攝）

    防疫加嚴，雲縣府通令縣內各醫院即日起民眾進入醫院要在門口刷健保卡才能進入。（記者黃淑莉攝）

    2021/01/26 12:27

    ［記者黃淑莉／雲林報導］部立桃園醫院武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COCID-19）群聚擴大，雲林縣府今天通令縣內所有醫療院所，即日起民眾進入醫院在門口刷健保卡後才能進入。

    中央流行疫情指揮中心針對1月6日至1月19日由桃園醫院綠區出院病人健保卡註記「自主健康管理」專案對象，為維護醫療院所安全，避免群聚感染事件發生，雲林縣府今天通令縣內各醫院，要求一般民眾需於門口出示健保卡，過卡後才能進入院內，並請各醫療院所應注意詢問接觸史，以提供適切之醫療服務。

    另因應疫情持續升溫，強化醫療院所門禁管制措施，同時限縮探病時間為1個時段（每名病人最多2名訪客）、陪病者限1名等措施，衛生局呼籲請居家隔離、居家檢疫及自主健康管理者，於管理期間禁止至醫院陪病。

    另自主健康管理者避免出入無法保持社交距離、或容易近距離接觸不特定人士、或無法落實佩戴口罩之公共場所等場域，並延後非急迫需求之醫療或檢查，若出現COVID-19相關症狀有就醫需求，不得自行進入醫院，請撥打衛生局防疫專線05-5345811或1922，由專人安排前往就醫。

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