天冷人情不冷 虎尾東區扶輪社陪雲林家扶受扶助家庭採買

虎尾東區扶輪社陪雲林家扶受扶助家庭採買。（記者詹士弘攝）

2021/01/24 13:09

〔記者詹士弘／雲林報導〕今年受疫情影響，社福團體所獲捐贈大幅縮水，然而天冷人情不冷，虎尾東區扶輪社仍心繫雲林家扶受扶助家庭，今天提供30戶雲林家扶家庭每戶3千元購物金，至虎尾一家量販店採購年貨，家樂福文教基金會更加碼贈送每戶家庭一袋福袋、佛跳牆及民生物資，讓家庭虎到福到圓滿好過年。

雲林家扶主委陳燦勳表示，虎尾東區扶輪迎春送暖活動邁入第七年，關懷雲林家扶受助家庭，出錢又出力陪伴雲林家扶家庭一同採購，讓家庭在過年前好好準備採買年節用品，共度溫馨年節。雖然疫情嚴峻，公益照顧不打烊。相信新的一年必定虎虎生風，「牛」得很。

虎尾東區扶輪社社長許芳菖表示，防疫期間愛心不能間斷，今年特地與社友穿著老虎裝，為家庭加油打氣，期許家庭虎虎生風，關懷及支持雲林家扶家庭，讓雲林家扶親子在寒冷的冬天裡能感到一絲溫暖。

虎尾東區扶輪社社友現場演奏薩克斯風，讓家扶家庭享受優美音樂。

家樂福文教基金會結合虎尾店好厝邊社區發展活動，由店長李方倫代表贈送家扶家庭自有品牌衛生紙、廚房紙巾、花蓮富里芋香米、佛跳牆及福袋給每戶家庭。北港扶輪社郭文強社長贊助每戶糕餅乙盒、北港宗聖扶輪社蔡成達社長贊助每戶貢丸乙袋及虎尾東區扶輪社林建榮社友贊助每戶鹹菜鴨乙隻，社長也加碼贈送每戶家庭陽光蛋三盒，每戶家庭收穫滿滿，為過年團圓的飯添加菜色，感受到滿滿的幸福。

虎尾東區扶輪社陪雲林家扶受扶助家庭採買。（記者詹士弘攝）

虎尾東區扶輪社陪雲林家扶受扶助家庭採買。（記者詹士弘攝）

虎尾東區扶輪社陪雲林家扶受扶助家庭採買。（記者詹士弘攝）

虎尾東區扶輪社社友現場演奏薩克斯風，讓家扶家庭享受優美音樂。（記者詹士弘攝）

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