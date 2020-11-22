寫信求援的小五生 今獲企業家贊助學費

寫信求援的小五生，獲企業家林揚竣（左）贊助學費。（記者詹士弘攝）

2020/11/22 16:21

〔記者詹士弘／雲林報導〕一家四代只有他會寫字，台西的小五學童寫信求援，引來志工前來修鐵皮屋，幫小男童圓夢；今天下午又傳來好消息，企業家願贊助林小弟弟從今起到高中畢業的學費，如果讀大學時仍需協助，也會繼續幫忙。

林姓小男童四代同堂，但母親在生下他後就離家，父親在監服刑，他與高齡曾祖母、阿嬤、患病姑姑同住，全家只能依靠低收入戶及老人年金約1萬元維生，64歲的阿嬤則在鐵皮屋幫人修改衣服，維持家計，是弱勢家庭。

小男童寫求助信，希望外界幫忙修屋後，目前阿嬤工作的鐵皮屋已整修完成，永恆天詩企業董事長，也是直播主林揚竣知悉此事後，甚為感動，主動聯繫村長，請代轉達贊助林小弟弟從今起到高中畢業的學費，今天更直接與男童一家相見歡。

林揚竣表示，他知道小朋友很喜歡讀書，在校成績也不錯，所以希望能幫他順利讀完高中畢業，相關的學雜費交由學校代為處理；如果林童想要上大，會繼續幫他。

林童就讀學校校長表示，學校會把捐款存在教育實習專戶，可以提領出來給付林童的註冊費、午餐費及生活費，如果男童升國中，也可以把這筆錢提領出來轉到國中，讓孩子可以繼續使用這筆經費。

曾祖母表示，外界對林家的幫助她相當感謝，也很感動。

雲林家扶中心也表示，林童是中心的扶助對象，林童平時成績很好，在校名列前茅，更是文武雙全，家扶也提供助學金、物資及經濟上的協助及免費的課業輔導。

64歲的阿嬤則在鐵皮屋幫人修改衣服，維持家計。（記者詹士弘攝）

小男童求助信，讓人看了心酸。（圖由葉能振提供）

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