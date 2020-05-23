中南部豪大雨》產地因雨受損 空心菜批發價漲7成

雲林今天雨勢停歇，西螺蔬菜產區菜農早上搶收空心菜。（記者黃淑莉攝）

2020-05-23 12:30:21

［記者黃淑莉／雲林報導］受到中南部豪大雨影響，蔬菜產區因田間泡水、作物倒伏，今天西螺果菜市場拍賣價葉菜類較降雨前平均微漲1、2成，但空心菜批發價漲了近7成，其他小白菜、青江菜也漲了4、5成；西螺果菜市場預估下週菜價漲幅會更明顯。

今天雲林雨勢暫停，一早西螺、二崙等蔬菜產區菜農忙著搶收蔬菜，廖姓菜農指著眼前一片空心菜說，被雨打了都倒伏、黃葉變多，採收更費工且賣相也不好。

另一位李姓婦人原本要幫忙採收小白菜，但因菜田泡水整片菜都爛了無法採收。

西螺果菜市場業務課長曾明禮指出，受到氣象預報本週會連續降雨一週的預期心理影響，本週一菜價就比上週漲了1至2成，週三前雨勢不明顯菜價持平，直到昨天才又漲了一至二成，尤其是葉菜類漲幅最明顯。

空心菜降雨前一捆9把約3公斤，降雨前批發約50、60元，今天漲至150元，本週一至今漲了近7成。

曾明禮表示，高麗菜部份因上週11日批發均價每公斤11.4元，本週一18日微漲至13.8元、19及20日為14.9元、21、22及今天均價都約15元，比上週漲了約3成。

曾明禮說，由於南部瓜果主要產區這次受災嚴重，雲林葉菜類產區也因雨損傷，預估下週漲幅會更明顯。

高麗菜批發價較上週一漲了約3成。（記者黃淑莉攝）

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