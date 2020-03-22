line對話想念「射入感」 病夫手機被挖出外遇鐵證判刑
〔記者王俊忠／台南報導〕黃姓男子外遇小三，在汽車旅館通姦3次，一審獲判無罪。之後生病時，被老婆在他手機裡發現有3段與小三的做愛錄音檔與line曖昧對話內容，黃妻以此物證與檢察官提出上訴，台南高分院法官認定做愛錄音檔內容有性器接合的證明力，撤銷一審無罪判決，改依3項通姦罪合併判黃男5個月徒刑，得易科罰金。
二審判決指出，黃男是有婦之夫，竟與女子小莉（化名、相姦罪獲判無罪）先後在2014年3月26日、10月13日及12月4日，在雲林縣某家汽車旅館各發生1次性交行為。直到2016年10月下旬後，黃男因生病住院，其妻整理手機物品時赫然發現丈夫手機內有與小三的做愛錄音檔及line親密曖昧對話，即燒製成光碟、拿這物證報警查辦，經檢方起訴。但這3次性愛通姦，被一審法官認為未達性器接合程度、判決無罪。
黃男主張，妻子違反其意願、以不法手段取得證據及衍生證據，且錄音檔建立日期、修改日期都在妻子提告之後，非原始錄音檔案，無證據能力。
二審法官審認，私人取得證據，原則上無刑事訴訟法「證據排除原則」的適用，黃妻不是用暴力、刑求等不法方法取得證據，且這取證是為證實丈夫有違反婚姻純潔義務的事實，是為維護婚姻純潔所做必要努力，並非刑法「無故」妨害他人秘密的行為；加上檔案燒製光碟的歷程，確與檔案呈現建立日期、修改日期分列、時間卻同一的結果合致，難認錄音檔案遭到竄改，因此具有證據能力、能作為判斷依據。
對第1段錄音檔，法官聽到黃男說出幹字口語，可理解是男性性器官進入女性性器官行為，女性不時有「喔、喔」呻吟聲，黃男還問說「今天可以射進去嗎？」，足證兩人於2014年3月26日確有性器接合的通姦行為。第2段錄音檔裡，黃男說「好緊喔」，所指是女方口腔可能性不高，可認定兩人於2014年10月13日有性器接合行為。
在第3段錄音檔，黃男問說「x你會不會痛？你幫我吃一吃，等下插進去就會很快，今天你裡面很燙……，快射了、可以射在你嘴巴裡嗎？」女方還說不要吃。二審法官判定兩人當時確有性器接合的性交行為無誤，這3次通姦犯行，各判黃男3月徒刑、合併執行5月徒刑，還可上訴。