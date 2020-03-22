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首頁　>　雲林縣

江啟臣拜會張麗善 基層當面吐槽不分區立委表現

國民黨主席江啟臣（左）22日拜會雲林縣長張麗善等地方人士，面對基層要求黨中央約束不分區立委，他盼外界給這些立委一些時間適應。（資料照，記者張嘉明攝）

國民黨主席江啟臣（左）22日拜會雲林縣長張麗善等地方人士，面對基層要求黨中央約束不分區立委，他盼外界給這些立委一些時間適應。（資料照，記者張嘉明攝）

2020-03-22 22:57:09

〔記者詹士弘／雲林報導〕國民黨主委江啟臣今天拜會國民黨從政黨員雲林縣長張麗善等人，並傾聽基層聲音，地方基層對有些不分區立委表現不滿，希望黨中央能約束；江啟臣則表示，如果沒有特別違紀，黨紀也無法處分，甚至開除，他們問政經驗不足，只能希望他們修正。

江啟臣下午拜會雲林縣長張麗善及議長沈宗隆等人，傾聽地方聲音及想法，地方樂見黨主席年輕化，希望新主席的振衰啟弊，重新贏回人民對國民黨的信任，重振旗鼓；江啟臣則表示，由於任期剩下一年多，能做的事也有限，只能盡量做，但任期內沒有選舉約束，也比較能大刀闊斧進行改革。

地方則對近日黨不分區立委表的現差強人意，希望黨中央能予以約束；江啟臣則表示，部分不分區立委發言讓民眾覺得有些不當，但如果沒有特別違反黨紀，黨也無法處分，這加這些立委多從民間或社團剛換跑道到國會，在角色轉換上不如人意，黨也只能請他們修正，也希望大家給他們一些時間適應立委的角色。

目前正值武漢肺炎期間，張麗善也建議江啟臣，希望中央黨部及立法院黨團能與地方縣市多接軌，建立溝通平台，地方能即時反映民意給中央，而中央政策也能立即下達，讓政策與民意能無縫接軌。

張麗善也強調，目前中央由民進黨執行，國民黨執政縣市的綠能、防疫及國土規劃等政策與理念與民進黨並不一定一致，所以需要黨中央協助，透過立院黨團修法來挺國民黨的執政縣市。

另張麗善也提到，過去國民黨選舉太依重組織戰，現在的選舉，組織戰只算是基本功，數位及網路等「空軍」絕對不能省，還要強化。

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