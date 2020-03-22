民眾戴口罩掃墓 在納骨塔外祭祖

麥寮鄉納骨塔禁止進入，民眾在塔外祭拜祖先。（記者詹士弘攝）

2020-03-22 14:02:40

〔記者詹士弘／雲林報導〕清明節即將到來，不少民眾提前返鄉祭祖掃墓，今年受新冠肺炎疫情影響，幾乎都戴口罩掃祭，雲林縣為降低群聚感染風險，清明掃墓以防疫優先，呼籲祭拜從簡，不要進入納骨塔；麥寮鄉公所惜恩堂、臨時塔及橋頭生命紀念館至4月10日前禁止進入，民眾在塔外祭拜祖先。

雲林縣長張麗善表示，武漢肺炎疫情嚴峻，清明節將屆，雲林各鄉鎮、市公所已提前在3月初做好公墓、納骨塔、環保葬區環境整理及消毒等工作外，並自3月10日起至4月10日一個月期間，每天提供鄉親掃墓服務，以疏散人潮，減少交叉感染風險，讓鄉親掃墓祭祖安心放心。

麥寮鄉公所也公告，為配合縣府加強防疫，公所所屬的3座納骨塔至4月10日前禁止進入，以避免密閉空間擠進太多人，增加疫情感染的機會，請民眾於納骨塔外祭拜追思。

民眾則表示，不能進入納骨塔入追思先人確實有些遺憾，但武漢肺炎疫情發展正值關鍵時期，連大甲媽、白沙屯媽一年一度的遶境都暫停了，為了大家健康與安全著想，還是得配合政策，在納骨塔外祭拜祖先。

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