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首頁　>　雲林縣

武漢肺炎》防疫上緊發條 雲縣備好異地辦公、防疫旅館

因應武漢肺炎疫情，雲林縣府在雲林、斗六國中佈署異地分區辦公場所。（雲林縣府提供）

因應武漢肺炎疫情，雲林縣府在雲林、斗六國中佈署異地分區辦公場所。（雲林縣府提供）

2020-03-21 16:42:13

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國內武漢肺炎境外移入確診個案連日爆增，避免發生群聚及因應居家檢疫縣民需求，雲林縣府完成異地辦公佈置，並與縣內多家旅館簽約設置「溫馨小棧」防疫旅館，有需要民眾可洽詢1999專線。

全國確診累計153例、其中境外移入有120例，雲林縣府指出，疫情嚴峻，為確保公務正常推動，縣府在雲林國中、斗六國中佈署異地辦公，目前基本設備都已配置完成，設有獨立出入口，不會影響學生上課，也不會進入校園，請學生家長安心放心。

另武漢肺炎已全球大流行，自國外入境者都需進行14天居家檢疫，雲林縣因應需居家檢疫、隔離縣民需求，縣府與多家旅館簽約設置「溫馨小棧」檢疫旅館，考量數量有限，只收雲林戶籍在雲林或有家人居住在雲林的民眾。

縣府表示，溫馨小棧房型不同收費每天2200到3500元，沒有補助，民眾全額自付，飯店提供三餐、衛浴及水、茶包、垃圾袋等生活備品，餐點及需要品，旅館有專人放置在門口，入住者只可開門拿放東西，禁止步出房門。

縣府說，溫馨小棧已啟用，有需要的民眾可撥打1999詢問。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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因應武漢肺炎疫情，雲林縣府在雲林、斗六國中佈署異地分區辦公場所。（雲林縣府提供）

因應武漢肺炎疫情，雲林縣府在雲林、斗六國中佈署異地分區辦公場所。（雲林縣府提供）

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