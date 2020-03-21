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首頁　>　雲林縣

武漢肺炎》雲縣首傳公務員出國染疫 張麗善籲民眾勿驚慌

雲林縣長張麗善表示，雲縣第3例確診個案在自主健康管理即已隔離上班，請民眾不用過度恐慌。（記者林國賢攝）

雲林縣長張麗善表示，雲縣第3例確診個案在自主健康管理即已隔離上班，請民眾不用過度恐慌。（記者林國賢攝）

2020-03-21 10:55:06

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣20日再增一起武漢肺炎確診個案，也是縣內首起公務員染疫，縣長張麗善表示，該員9日返國即自主健康管理，上班的公部門驚覺性相當高，安排該員隔離上班，目前其密切接觸者初篩都是陰性，民眾做好個人防疫工作，不要過度驚慌。

中央疫情指揮中心昨天公布新增確診個案，其中案131為40多歲女性，於2月26日至3月8日參加旅遊團至西班牙及葡萄牙旅遊，9日返國入境即返家自主健康管理，16日因喉嚨痛就醫進行採檢即收治負壓隔離病房，目前個案收治負壓隔離病房治療，病情穩定。

張麗善指出，該員返國後雖有上班，但上班公部門警覺性相當高，安排她獨自上班，未與其他同仁密切接觸，目前6位與她密切接觸者並未出現陽性反應，縣府也會嚴密監控。

張麗善同時呼籲民眾不要任意轉傳未經求證訊息，以免影響防疫工作，造成恐慌。

張麗善說，縣府已經完成分區分流辦公準備，臨時辦公室也已布署完成，不會受到疫情影響，也請民眾務必做好勤洗手，避免出入人潮密集密閉空間，適時適地戴口罩，不必過度恐慌。

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